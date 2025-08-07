分娩スタイルの一つとして選択する人が増えてきている「無痛分娩」。その選択には、費用面、希望する産院での実施状況などが考慮されることが多いですが、妊婦さんの中には「麻酔が効きにくい体質だったらどうしよう」という不安を抱いている人もいます。中には、「お酒に弱い人は麻酔が効きやすいって聞いたことある」「私、お酒強い方だから無痛分娩にしてももったいないかも…」など、「お酒の強さ」との関係を気にする声もあ