ドジャースがサンリオの人気キャラクターとコラボ【MLB】ドジャース 12ー6 カージナルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手を見守る“女の子”にファンが注目している。5日（日本時間6日）、本拠地で行われたカージナルス戦の試合前、大谷は外野でキャッチボール。外野フェンスに映るサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を発見したファンが「あらかわいい」「キティちゃんすごい」と歓喜している。