ドジャースがサンリオの人気キャラクターとコラボ

【MLB】ドジャース 12ー6 カージナルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手を見守る“女の子”にファンが注目している。5日（日本時間6日）、本拠地で行われたカージナルス戦の試合前、大谷は外野でキャッチボール。外野フェンスに映るサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を発見したファンが「あらかわいい」「キティちゃんすごい」と歓喜している。

この日のカージナルス戦は「Hello Kitty and Friends Night」として開催。2024年11月に50周年を迎えたハローキティが始球式を登場し、球場の大型ビジョンも特別仕様となるなど、ドジャースのユニホームを着たハローキティ、マイメロディ、クロミらサンリオのキャラクターが球場を彩った。

練習中とはいえ、実現した大谷とハローキティの“コラボ”にファンも騒然。SNS上では「キティ×大谷翔平ラブ」「きゃわいい」「キティたちも目が離せない」「キティナイトなんだね」などのコメントが飛び交った。

ハローキティが見守った試合で大谷は「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打1盗塁の活躍でチームの勝利に貢献。8月初の本塁打はお預けとなったが、メジャー通算999安打とし、日本人3人目となる1000安打に“王手”をかけた。（Full-Count編集部）