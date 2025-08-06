フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領【マニラ共同】フィリピン上院は6日、ドゥテルテ前大統領の長女、サラ副大統領に対する弾劾訴追の凍結を賛成多数で決定した。最高裁が7月に弾劾訴追は違憲だと判断していた。弾劾裁判所は活動停止となり、サラ氏は罷免される可能性がなくなった。マルコス大統領との対立が続く中、影響力拡大を目指すドゥテルテ陣営にとって弾みとなりそうだ。弾劾凍結は賛成19、反対4、棄権1だった。サラ