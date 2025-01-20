¡È¥í¥Ã¥¯ÍÍ¡É¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥É¥¥¥¨¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê52ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÈÃçÄ¾¤ê¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥É¥¥¥¨¥¤¥ó¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉã¿Æ¥í¥Ã¥­¡¼¡¦¡È¥½¥¦¥ë¥Þ¥ó¡É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÈÂç·ö²Þ¤·¡¢¤½¤Î¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¥í¥Ã¥­¡¼¤ÏÂ¾³¦¡¢´Ø·¸½¤Éü¤¬³ð¤ï¤Ì¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¥É¥¥¥¨¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö5Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢²¶¤ÏÉã¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂç·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³µ¢¤é