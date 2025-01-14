¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¡£11Æü¤Î¥Ë¡¼¥¹Àï¤Çº£Ç¯½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö12·î¤Î¥¯¥é¥Ö·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ËÅì¤ÏÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëYoda Kazunori¤µ¤ó¤¬¡ÖÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿ Í­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë°ËÅì¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£¸åÆ¬Éô¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ßÂ­¤Ï´¢¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë