普段は穏やかでもひとたびハンドルを握ると人が変わったかのように怒りっぽくなる人は少なからず存在します。運転中の怒りの行動「ロードレイジ」を抑える方法について、交通安全の専門家が解説しました。Even calm people can fly into a rage behind the wheel. Here’s how to curb your road rage - before it’s too latehttps://theconversation.com/even-calm-people-can-fly-into-a-rage-behind-the-wheel-heres-how-to-cu