2025年大阪・関西万博の開幕を目前に控えた2025年3月27日(木)、大阪で活躍するアーティストによる「勝手に万博前夜祭『YAPPA！好きやねん OSAKA』〜KANSAI CLUB MUSIC FES〜」が、グランキューブ大阪で開催される。【画像】出演アーティストを見る「勝手に万博前夜祭『YAPPA！好きやねん OSAKA』〜KANSAI CLUB MUSIC FES〜」イベント当日は、大阪が世界に誇るアーティストたちが集結。マカオ・カジノで活躍し独特のハスキーボイス