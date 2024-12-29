お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダル（40歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「芸人報道 2024年 年末スペシャル」（日本テレビ系）に出演。極楽とんぼ・加藤浩次の本についてレビューが3件しかないことに「ビックリした」と語った。今回、プレゼンターとして登場したナダルは、初めてエッセイを出した（2022年2月発売）という話題に。この本「いい人でいる必要なんてない」（KADOKAWA）は、ナダルの今まで生