4ピースバンドchefsが、デジタルシングル『プルミエール』を2024年10月30日（水）にリリースすることを発表した。chefsは、”おいしいおんがく”をテーマに活動する4ピースバンド。2021年8月に結成され、同月に1st EP『NOBODY CALLS ME CHICKEN』、2022年1月には1st mini album『selfish theater』をリリース。2023年4月には、2nd ep『Cartoon Candy』がタワクルで1位ロングラン、品切れ続出（タワーレコード渋谷店、名古屋パルコ