ファッションブランド｢emmi(エミ)｣より、le coq sportif最高峰のランニングシューズ｢LCSRシリーズ｣を、emmiらしいやわらかなカラーリングと素材で別注いたします。ピンクベージュのベースに赤とブラウンをポイント使いしたカラーと流れるような曲線のデザインで、シンプルながらも上品な仕上がり。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 emmi×le coq sportif 価格:14,300円(税込) l