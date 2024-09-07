【J2第30節】(みらスタ)山口 1-2(前半0-1)徳島<得点者>[山]河野孝汰(82分)[徳]渡大生(28分)、ブラウンノア賢信(53分)<退場>[徳]青木駿人(57分)<警告>[徳]ブラウンノア賢信(83分)主審:大橋侑祐└一時2点リードも退場者を出した徳島、山口の反撃を1点に抑えて4試合ぶり白星