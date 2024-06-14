ココイチFCのトップに抜擢された諸沢莉乃社長（写真・保坂駱駝）「2年前、前社長から社長交代を打診されたときは、冗談かと思いました（笑）」そう語るのは、「カレーハウスCoCo壱番屋」などをフランチャイズで運営する、スカイスクレイパーの新社長に抜擢された諸沢莉乃さんだ。彼女は、22歳にして群馬県に本社を構え、1都8県全27店舗を抱える、年商22億円の会社の屋台骨を支える存在となった。「高卒で、勉強もあまり得意じゃ