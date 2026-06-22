日本プロテニス協会と日本ラケットストリンガーズ協会、業務提携でテニスの未来を切り拓く

公益社団法人日本プロテニス協会

公益社団法人日本プロテニス協会（JPTA）と一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会（JRSA）は、テニスのさらなる普及・発展とプレー環境の向上を目的として、業務提携契約を締結いたしました。

テニスは、選手、指導者、ストリンガー、施設運営者、メーカー、そして多くの愛好者によって支えられています。近年、競技レベルの向上や用具の進化が進む一方で、一人ひとりがより快適に、より充実した形でテニスに親しむためには、専門分野を超えた連携がこれまで以上に重要となっています。

JPTAはプロフェッショナルテニス指導者の育成とテニスの普及振興を担い、JRSAはラケットストリンギング技術の向上と普及を通じて、競技者から一般プレーヤーまで幅広いテニス愛好者を支えてまいりました。

両団体はそれぞれの専門性を尊重しながら連携を深め、競技者から一般愛好者まで、すべてのテニスプレーヤーがより快適にテニスを楽しみ、成長できる環境づくりを推進するとともに、指導者およびストリンガーの知識・技術向上、テニス文化の発展に寄与することをここに宣言いたします。

▶左から JPTA理事長 荒井英樹 JRSA 理事長 中村伸治▶6月19日 調印式今後の主な取り組み

両団体は、以下の分野において相互に協力し、その推進に努めます。

- 教育・研修事業の共同推進テニス指導者とストリンガー双方の知識および技術の向上を目的とした研修会、セミナーならびに講習会を共同で開催します。- プレーヤー支援とプレー環境の向上プレーヤーそれぞれのプレースタイル、目的およびレベルに応じた指導や用具セッティングに関する知見を共有し、競技力向上を目指す選手からテニスを楽しむ愛好者まで、幅広いプレーヤーの活動を支援します。- 大会・イベントにおける協力テニストーナメントおよび普及イベントにおいて、指導と用具サポートの両面から質の高いサービスを提供し、テニスの魅力を広く発信します。- 会員サービスの充実両団体会員の学習機会および交流機会の拡充を図り、業界全体の発展とテニスコミュニティの活性化に貢献します。- テニス界の未来を支える人材と環境づくりジュニアからシニアまで、競技志向のプレーヤーはもとより、健康づくりや生涯スポーツとしてテニスを楽しむ人々を含め、幅広い世代が継続的にテニスに親しめる環境づくりに取り組みます。共同ビジョン

私たちは、指導技術と用具技術の融合によって、より良いテニス環境を創造します。

私たちは、競技レベルや年齢を問わず、テニスに親しむ一人ひとりの可能性と楽しさを広げるために協力します。

私たちは、テニスに関わるすべての人々が学び、成長し、つながることのできる未来を目指します。

そして私たちは、日本のテニス界の持続的な発展と、より豊かなテニス文化の創造に向けて、共に歩んでまいります。

▶合同写真

<一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会について>

ラケットスポーツにおけるストリンギング技術の向上と普及を目的として活動する専門団体です。

認定資格制度の運営、技術研修会の開催、ストリンガーの育成および技術情報の発信を通じて、プレーヤーに最適なラケットサービスを提供できる環境づくりを推進しています。

<公益社団法人日本プロテニス協会について>

プロコーチとプロテニスプレーヤーを両輪とするテニスプロの団体です。テニスの素晴らしさを伝えるために、セミナー、ジュニア育成、テニスクリニック、コンベンション、国際トーナメント等のテニス普及活動を行っております。