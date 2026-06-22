今年の夏も、中野ブロードウェイ3階奥で“誰かの叫び”が残響するするする…。『伊藤潤二 POP UP STORE “残叫”』7月2日(木)より墓場の画廊で狂おしいほどに開催決定！グッズ第2弾公開。

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年7月2日(火)～2026年8月17日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【伊藤潤二 POP UP STORE “残叫” in 墓場の画廊】のグッズ情報第二弾を公開致します。

今年の夏も、中野ブロードウェイの様子がどうやらおかしい……。毎年開催のたびに「館内温度を3度下げた」「エアコンではなく寒気だった」など真偽不明の噂を生み続けてきた、墓場の画廊・夏の恒例企画が2026年も開催決定！

今年は『伊藤潤二 POP UP STORE “残叫”』と題し、真夏の中野に“消えない叫び”がこだまする！

日本ホラー漫画界の第一線を走り続け、その名を世界へ轟かせる天才・伊藤潤二。近年では国内外の有名ブランドやアーティストとのコラボレーションも相次ぎ、中野ブロードウェイを訪れる海外ファンの間でも、“Junji Ito”の名は国境を越えた恐怖のアイコンとして広がり続けています。そんな世界的熱狂に先駆けて「墓場の画廊」では毎年、唯一無二の伊藤潤二ワールドを現実空間へ召喚し続けてきました。そして今年もまた、中野ブロードウェイの最奥で、誰かの叫び声が、静かに、そして耳をつんざくような轟音で鳴り響きます。

今回のテーマは“残叫”。伊藤潤二の作品を読み終えたあと、静寂の中でふと蘇る不安や違和感。ページを閉じてもなお、心の奥では誰かの叫びが響き続けている―。

そんな作品に触れたあとも消えることのない恐怖の余韻、「残叫」をテーマに、伊藤潤二作品の世界観を表現。さらに今回も、伊藤潤二が墓場の画廊のためだけに描き下ろした特別イラストをキービジュアルとして使用。その美しくも不穏な描き下ろしイラストを使用した限定グッズも多数展開いたします。

この“残叫”に導かれて訪れる伊藤潤二フリークたちも、一度会場に足を踏み入れた瞬間に正気を失い、気づけばグッズを大量購入している怪奇現象が起こるとか起こらないとか…。真偽は是非ご自身の財布とご相談の上、現地でご確認ください。

■伊藤潤二作品の恐怖と美しさを落とし込んだ雑貨、ブラインド商品などファン必携のアイテムがラインナップ！

富江 マスコット／1,650円(税込)

サイズ：W207mm×H146mm

描き下ろしイラストにも描かれたブレザー姿の富江が、デフォルメした二頭身のぬいぐるみマスコットになって登場！思わず持ち歩きたくなる可愛らしさの中に、目が離せなくなるような魅力と狂気を封入。

バッグにつければ、いつでもどこでも富江と一緒。唯一無二のファンアイテムです。

ぬいぐるみ原型：平栗あずさ （公式X @bunny212azy(https://x.com/bunny212azy)）

残叫 ミラー／4,400円(税込)

サイズ：A4(W210mm×H297mm)

イベント限定の美麗描き下ろしイラストが、本物のミラーに！？

身だしなみチェックに便利なはずなのに、鏡の奥から誰かに見返されている気がする異様な存在感。

夜中に使用する際は、背後確認をおすすめします。

富江 メタルブックマーカー／1,650円(税込)

サイズ：W59mm×H67mm

『富江』をモチーフにした、メタル製ブックマーカー（しおり）が登場！

美麗イラストに併せた繊細な仕上がりは、ただならぬ高級感を感じさせます。

読書時間に静かな恐怖を添えつつ、ページの隙間から覗く富江の涼しげな表情は、伊藤潤二作品と一緒に本棚に並べておきたい逸品です。

ミニクッション 全2種／各1870円(税込)

サイズ：双一 W110mm×H124mm, ギャロン W123mm×H124mm

「双一」と愛猫「ギャロン」を立体的なダイカット製クッションでリリース！

恐ろしいイラストのプリントとポップなカラーリングがなんとも言えない味わい。

デスクに置いてお好きな時に眺めるも良し、撫でて愛でるも良しの癒しのアイテムです。

富江 ハンカチ／1,650円(税込)

サイズ：W530mm×H530mm

『富江』をモチーフにした、高級感溢れるプリントハンカチが登場！

美麗なイラストとおしゃれな配色のハンカチはもちろん、両面にプリントが施された専用パッケージにも、富江の魅力が凝縮。

ランチクロスやバンダナとしても使えるアイテムです。

ネイルシール全2種／各770円(税込)

サイズ：シール全体:W88mm×H55mm, 個別:約7.5mm×約12.5mm以内

*写真のネイルチップは使用例 商品はシールのみです。

指先からじわじわ侵食する恐怖！伊藤潤二の人気作品の中から、選りすぐりの不穏なモチーフを散りばめた豪華なネイルシールが登場。

耽美さの中に狂気が潜むデザインは、ファッションアイテムとしても存在感抜群。ネイル以外にも貼って楽しめるので、伊藤潤二ワールドをさりげなくアピールしたいファンならSNS映えで重宝すること間違いなし！

最恐オールスタートランプ／2,200円(税込)

サイズ：W58mm×H89mm

人気作品からマニアックな短編まで、伊藤潤二ワールドをこれでもかと詰め込んだ、戦慄の「最恐オールスタートランプ」が登場！数々の名作の中から脳裏に焼き付いて離れない印象的なシーンをピックアップした、カード自体が伊藤潤二傑作選！トランプゲームで遊ぶのはもちろん、占いに使うのにもピッタリです。

ブラインドミラーステッカー 全10種／各660円(税込)

サイズ：50mm角内

『富江』に登場する印象的な１コマを、名言とともにミラーステッカーとして全10種ピックアップ！

日用品に貼って、さりげなく身だしなみをチェックするのにも最適なサイズの鏡面仕様ステッカーは、不穏で美しいデザインです。

残叫 ブラインドアクリルキーホルダー 全14種／各660円(税込)

サイズ：W30mm×H70mm

伊藤潤二ワールドの人気キャラクターたちが、ブラインド仕様のアクリルキーホルダーになって全14種で登場！何が出るかわからないワクワク感と、開封時の緊張感はまさに伊藤潤二作品のページをめくるような恐怖体験。あなたが引き当てるのは推しか、それとも呪いか？

残叫 ブラインド缶バッジ 全12種／各660円(税込)

サイズ：Φ76mm

伊藤潤二ワールドの名キャラクターたちが、メタリックカラーで縁取られた全12種のブラインド缶バッジになった！

開けてみるまでどれが出るかわからない仕様は、まるで伊藤潤二が描く恐怖との遭遇そのもの。

気づけば引く手が止まらず、バッグや服が恐怖で埋め尽くされているかもしれません。

毎年恒例となった「伊藤潤二 × 墓場の画廊」の恐怖イベント。

この夏、墓場の画廊であなたを待つのは、いつまでも耳の奥に残り続ける恐怖の叫び。

そして、その余韻とともに刻まれる、伊藤潤二作品への尽きることのない愛と熱狂です。

■↓全商品一覧はこちら↓

■全部そろえたい購入者特典はこちら

■絶叫の連鎖を生み出すSNS投稿キャンペーンも実施！

■伊藤潤二先生ご来店のサイン会情報はこちら

■入場整理券について

多くのお客さまのご来店が予測されるため、混雑回避・列形成の最小化を目的として、

、初日である7月2日(木)、3日(金)、4日(土)、5日(日)の4日間につきましては

「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」を使用した事前予約申込(先着順)による時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます。

フリー入場後も混雑状況によっては入場制限をする場合がございます。

状況につきましては、墓場の画廊 中野店公式X(旧Twitter)(@hakaba_nakano)にて随時お知らせいたしますので、恐れ入りますがご確認いただきますよう、お願いいたします。

*下記注意事項を必ずお読み取りのうえご応募くださいませ。

入場整理券申込期間

2026年 6月19日(金)18時00分～イベント当日20時00分

事前予約申込は、ノベルティや販売する商品の購入をお約束するものではございません。

状況によってはノベルティの終了、商品の品切れが発生する場合もございます。

ご予約開始時はアクセスが集中し、繋がりにくくなることが予想されます。

お時間をずらしてご利用いただきますようご協力お願いいたします。

【注意事項】

・ご入場時にご本人さま確認を行います。身分証明書を必ずお持ち下さい。

ご登録情報と身分証明書の内容（表記）が異なる場合、または身分証明書をお持ちでない場合はご入場をお断りいたします。正しいお名前および生年月日でのご登録をお願いいたします。

・スケジュール及び内容は都合により変更になる場合がございます。

・商品のお取置き・お取寄せ・代引きでのご配送は承っておりません。（遠方にお住いの場合、ECサイトをご利用ください。）

・販売状況により予告なく1回のお会計でのご購入点数に制限を設けさせていただく場合がございます。

・転売目的でのご購入はお断りをさせていただきます。また転売目的ではない場合も、1日での複数回のご購入については他のお客さまがご購入できなくなる可能性がありますので、お声掛けさせていただき、ご購入をお断りさせていただく場合がございます。

・販売商品ならびに購入特典につきましては数に限りがございますため、なくなり次第終了となります。

・事故・混乱防止のため、販売員からのご案内にご協力をお願いいたします。販売員の案内にご協力いただけない場合、ご購入をお断りさせていただきます。

その他「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」ページ内の注意事項を必ずお読み取りいただきご応募くださいませ。

【申し込みURL】

https://livepocket.jp/e/l13j8

（申し込み開始時刻より予約可能です）

■ご来場予定の皆様へ

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

・フリー入場時も混雑状況によって安全面を考慮して、入場制限や整理券の配布をする場合がございます。

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【伊藤潤二 POP UP STORE “残叫” in 墓場の画廊】

期間 2026年7月2日(木) ～ 8月17日(月)

時間 11:00～20:00

会場 墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct323

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版