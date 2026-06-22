CRM・ERP領域の知見を強みとする株式会社FREEDIA、Anaplanの「Solution Advisory パートナー」に認定。次世代の計画プラットフォーム推進を加速

株式会社ＦＲＥＥＤＩＡ

DX支援およびマルチクラウド導入コンサルティングを展開する株式会社FREEDIA（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤敦、以下「当社」）は、シナリオプランニング・分析プラットフォーム「Anaplan」を展開するAnaplan, Inc.（日本法人：Anaplan ジャパン株式会社）の公式パートナープログラムにおいて、「Solution Advisory パートナー（ソリューションアドバイザリーパートナー）」に認定されたことをお知らせいたします。

パートナー認定の背景と目的

当社は2026年4月の社名変更（旧：株式会社EQSHARE）および新経営体制への移行に伴い、各種クラウドシステムを活用した一気通貫型の業務変革支援をコア領域として強化しております。

昨今、多くの企業において、市場環境の激しい変化に適応するための「未来予測」や「経営・計画の高度化」が急務となっています。当社はこれまで培ってきたCRM（顧客関係管理）やERP（企業資源計画）領域における深い知見と導入実績を活かし、企業のオペレーションデータ（現場データ）と基幹データをシームレスに結合させ、Anaplanによるリアルタイムな予算編成・計画策定環境の構築を強力に推進しています。

この度、当社のAnaplanにおける専門知識と提案力が評価され、「Solution Advisory パートナー」への認定にいたりました。これにより、単なるシステム導入にとどまらず、経営管理から現場の業務改革までを見据えた、より高度なサービスの提供が可能となります。

「この度、Anaplan ジャパン様より『Solution Advisory パートナー』として認定いただいたことを大変光栄に思います。

現在、多くの企業が激変する市場環境への対応を迫られる中、迅速かつ精度の高い意思決定を行うためには、現場のデータ（CRM）と基幹のデータ（ERP）を有機的に結びつけた『Connected Planning（組織横断的計画）』の実現が不可欠です。当社が強みとする広範なシステム知見とAnaplanの高度な計画プラットフォームを掛け合わせることで、お客様の経営管理の高度化と現場の業務変革を一気通貫で強力に支援してまいります。

今後は、当社のビジョンである『AI DRIVEN FREEDOM』のもと、先進的なAIテクノロジーとAnaplanを融合させ、予測不可能な時代を勝ち抜くための次世代型DXを先進的に推進してまいります」

FREEDIAが提供するAnaplan推進の強み

当社は、計画プラットフォーム単体の構築にとどまらず、企業全体のシステム最適化を視野に入れた支援を行います。

今後の展望

- CRMとの連携による販売・需要予測の高度化商談・顧客データをAnaplanへ直接連携し、リードタイムを最小化した高精度な販売計画や需要予測モデルを構築します。- ERPとの連携による確実な予実管理財務・会計などの基幹データを集約し、経営トップが迅速な意思決定を行うためのローリングフォーキャスト（見通し管理）環境を実現します。

今後は、デリバリー領域におけるさらなる技術的ケイパビリティの拡充（デリバリーバッジの取得要件への取り組みなど）を速やかに進め、導入・実装フェーズにおける支援体制も強化してまいります。また、当社が掲げる「AI DRIVEN FREEDOM」というビジョンのもと、先進的なAIテクノロジーとAnaplanを融合させた、自律的に成果を生み出す次世代型の業務変革支援を推進してまいります。

株式会社FREEDIAについて

「AI DRIVEN FREEDOM（AIが人を自由にする世界）」というビジョンのもと、Anaplan、Oracle、Salesforceといった世界屈指のプラットフォームを武器に、企業の“できる”を解放するDXプロフェッショナル集団です 。基幹業務からフロントオフィスまでを横断する広範な業務知見と高い実装力を強みとし、AIを駆使した自律的な組織作り（自走支援）を加速させるコンサルティングを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社FREEDIA（フリーディア）

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階

代表取締役：代表取締役社長 佐藤 敦

事業内容：マルチクラウド導入支援（Anaplanなど）、DXコンサルティング、AI活用による業務変革支援

設立：2000年4月

HP：https://freedia-inc.jp/