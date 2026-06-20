登録者31万人「SU channel」さんに電子タバコ「DR.CHILL7000」をご紹介いただきました

株式会社SOCIAL GREEN TECH

電子タバコブランド「DR.CHILL（ドクターチル）」を製造・販売する株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が手がける使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年5月15日、登録者約31万人のYouTubeチャンネル「SU channel / 旅行」にてご紹介いただきました。

本動画は、"極東のパリ"と呼ばれる中国最北の大都市・黒竜江省ハルビンを巡る現地レポート。普段から喫煙者であることを公言し、喫煙者の視聴者にも支持される同チャンネルが、旅の合間に「DR.CHILL7000」を実際に試しながら紹介します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=neMFZ0RzMCk ]

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DRCHILL145

製品開発の背景

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康増進法の改正、職場や飲食店における喫煙環境の変化を背景に、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）への関心が急速に高まっています。

一方で、従来の充電式VAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」といった声もあり、特に初めてVAPEを試す層にとってのハードルが残されていました。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封後すぐに吸え、充電・リキッド補充・メンテナンスを一切必要としない設計で、移動の多い旅のシーンにも気軽に持ち運べる製品となっています。

「SU channel / 旅行」様について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/21_1_bb266e503fc6ff6d061b3b21e07b5320.jpg?v=202606210951 ]タイアップ動画の見どころSU channelさんおすすめフレーバー（DR.CHILL7000）

動画:「【衝撃】極東のパリと呼ばれる中国最北の1000万人大都市の黒竜江省ハルビンの真実」

1. "喫煙者を公言するYouTuber"だからこその説得力

「私は昔から喫煙者だと包み隠さず話していて、旅先でも喫煙所の場所を紹介すると喫煙者の視聴者に支持される」と語ったうえで、タバコと併用できる嗜好品／本数を減らしたい人の補助アイテムとして「DR.CHILL7000」を紹介。喫煙者目線でのリアルな評価が伝わります。

2. 開封～実吸を丁寧に実演

「1個1個きれいに梱包されていて衛生的」「手のひらサイズ」「ピンを取って吸うだけ」「USB Type-Cで充電でき、側面にバッテリー残量が表示される」と、使い勝手を実演。試吸シーンでは「煙がすごく出る」「ちょっとタバコ感もある」と水蒸気ならではの吸いごたえを評価いただきました。

3. お気に入りフレーバーと"匂い残りのなさ"

一番のお気に入りは「アイスミント」、珍しい「ジャスミン（茶）」も高評価。「空間ではすぐ匂いが消えてつかないから女性にも人気」「出先や車の中でも良さそう」と、匂い残りのなさと携帯性を紹介いただきました（成人向け商品・未成年購入不可の注意喚起も実施）。

使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」について

DR.CHILL7000（ドクターチル7000）は、電子タバコブランド「DR.CHILL」が展開する使い捨てタイプの電子タバコです。リキッド補充・充電・メンテナンスはすべて不要。開封後、吸うだけで自動起動し、使い切ったらそのまま廃棄できるシンプルな設計です。

1. 最大約7,000回吸引可能の大容量モデル

1本で最大約7,000回の吸引が可能。一般的な紙タバコ換算で約35～40箱分に相当する大容量モデルです。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000は全16種類のフレーバーを展開

果実系から茶系、メンソール、シガー系まで、嗜好に応える16種類を展開しています。

3. ニコチン・タールゼロのクリーン設計

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、室内や車内でも気兼ねなくご利用いただけます。

4. 特許技術メーカーとの共同開発

国内外で特許を多数保有する製造メーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、爆煙と濃厚なフレーバーを両立しました。

視聴者向け15%OFFクーポン

動画の公開に合わせて、視聴者向けにAmazon 15%OFFクーポン（コード「DRCHILL145」） を発行しました。動画概要欄の専用リンクから、Amazon商品ページにて購入時にコードを入力いただくことで割引が適用されます。

今後の展開

当社は今後も、これまで電子タバコに触れる機会の少なかった層にも手軽に試していただけるよう、使い捨てタイプ「DR.CHILL7000」を中心とした製品ラインナップの認知拡大に取り組んでまいります。

電子タバコの基礎知識・製品比較・選び方ガイドは、当社運営の情報メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop/）にて随時発信しています。

製品概要

会社概要

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/21_2_6ee91c7638f121e6e27f4d35bb0ebeef.jpg?v=202606210951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/21_3_97c1a775e3d1c778422e460811694195.jpg?v=202606210951 ]- 公開動画: https://www.youtube.com/watch?v=neMFZ0RzMCk- 自社プレス（同案件）: https://dr-chill.shop/shop/information/su-channel- DR.CHILL ブランドサイト: https://dr-chill.shop/- 情報メディア「CHILL VAPE」: https://vape.dr-chill.shop/

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