DEZERT 47都道府県ツアーのグランドファイナル公演「僕らの音楽について」をU-NEXTで独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL『僕らの音楽について』」を7月11日（土）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)2026 NIPPON CROWN Co., Ltd. / MAVERICK, INC.

2011 年に結成された千秋（Vo.）、Miyako（Gt.）、Sacchan（Ba.）、SORA（Dr.）による 4人組ロックバンド。既存のジャンルにとらわれない実験的なサウンドと激情的なパフォーマンスで独自の世界観を確立し、熱狂的なファンを国内外に持っています。デビュー以来、楽曲ごとに全く異なる表情を見せる音楽性で唯一無二の存在感を放ち続けています。

この度U-NEXTでは、日本全国47都道府県を駆け巡った全国ツアー「DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR」の集大成となるグランドファイナル公演「僕らの音楽について」の模様を、7月11日（土）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信も予定しています。47カ所で積み重ねてきた熱量が爆発した最終公演を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは本ツアーの旅の中でメンバーたちが何を感じ、何と戦ってきたのかDEZERTが音楽と真摯に向き合い続けてきた姿を克明に記録したドキュメンタリー『僕らの"音楽"について ～終わらない葛藤の先へ～』を独占配信中です。グランドファイナルを観る前・観た後にぜひあわせてご覧ください。

さらに、伝説の一夜として語り継がれるライブ「DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN『君の心臓を触る』」をはじめ、DEZERTの過去ライブ映像とMVを多数配信中です。ぜひお楽しみください。

DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zA8RQ6wWHPw ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014844

ライブ配信：7月11日（土）19:00 ～ ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第 ～ 7月25日（土）23:59まで

配信公演：3月20日 千葉・幕張メッセ イベントホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【DEZERT 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011899

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。