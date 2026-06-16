【サッカーW杯2026開催連動】日本代表の健闘を祈念した『サッカー日本代表応援特設ステージ』を期間限定でリリース！

概要

株式会社アイキャット

株式会社アイキャット（本社：大阪市淀川区）が開発・運営する、遊びながら口腔機能を向上させるゲームアプリ「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」は、現在開催中の「FIFAサッカーワールドカップ2026北中米大会」に合わせ、サッカー日本代表チームの健闘を祈念した『サッカー日本代表応援特設ステージ』を期間限定でリリースいたしました。

人気ゲーム「パタカラ連打」と新機能「ベロベロBAR」の2大コンテンツが、大会期間中だけの特別サッカー仕様にアップデート。日本中がお祭りムードに沸く中、アプリを通じて楽しみながら「くちトレ」を行い、大会の盛り上げと日本代表への応援の輪を広げる一助となることを目指します。

詳細

■ 企画の背景：お口を動かして、地球の裏側の日本代表へエールを！

4年に一度の世界の祭典、FIFAワールドカップ2026が遂に開幕し、日本代表の熱い戦いに日本中の注目が集まっています。スポーツ観戦において「声を出す」「一喜一憂して表情を動かす」ことは、実はお口の周りの筋肉や表情筋の刺激にも、きっと繋がっているはず！？

そこで「PaTaKaRUSH(R)」は、観戦ムードをさらに盛り上げる応援特設ステージを企画。「日本代表を応援しながら、同時にお口の健康習慣も楽しんでしまおう！」という、アイキャットならではの遊び心あふれる期間限定プロジェクトです。

■ 画面がサッカー一色に！特設ステージのユニークな見どころ

応援特設ステージが楽しめるのは、アプリ内の人気コンテンツ「パタカラ連打」と、話題の新ゲーム「ベロベロBAR」です。期間中は、視覚的にもモチベーションが上がる特別なギミックが多数搭載されます。

「パタカラ連打」×日本代表応援ステージ： プレイヤーの顔がサッカーボール型のフレームに包まれ、背後ではダイナミックなオーバーヘッドキックのシルエットが躍動。「パ・タ・カ・ラ」と声を出すと、それぞれの文字に合わせてサッカーボールやスパイク、そしてゴールドに輝くトロフィーといったサッカーにちなんだアイテムが次々と出現し、応援の熱量を視覚的に盛り上げます。「ベロベロBAR」×日本代表応援ステージ： インカメラに映るプレイヤーの顔に、自動で「必勝」のハチマキやフェイスペイント（日本国旗・Japanの文字）が施されるユニークな仕様に！広大なサッカーピッチを背景に、落ちてくるブロックを自慢の「舌（ベロ）」で弾き返します。

■ 株式会社アイキャットからのメッセージ：サッカー日本代表と共に、我々も「世界の頂点」へ

「世界の頂点を目指して過酷な戦いに挑むサッカー日本代表チームの姿は、私たちに大きな勇気を与えてくれます。彼らがピッチで世界一を目指すように、私たちアイキャットも『くちトレ』というジャンルにおいて、テクノロジーとエンターテインメントの力で世界の頂点（グローバルスタンダード）を目指したいと考えています。この特設ステージでのくちトレを通じて、日本代表へ熱いエールを届けるとともに、皆様が健康で笑顔溢れる毎日を送るきっかけになれば幸いです」

■ 期間限定ステージ概要

・対象期間： FIFAワールドカップ2026 大会期間中（期間限定）

・対象ゲーム： 「パタカラ連打」「ベロベロBAR」

・利用料金： 無料ダウンロードにてプレイ可能

< 参考URL >

・PaTaKaRUSH(R)紹介ページ： https://www.icatcorp.jp/pro/patakarush.html

・公式X（旧Twitter）： https://x.com/PaTaKaRUSH_App

・公式Instagram： https://www.instagram.com/patakarush_official/

＜アプリ情報＞

・アプリ名： 「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」

・対応OS： iOS / Android

・価格： 一般向け無料

・配信元： 株式会社アイキャット

・ダウンロードサイト：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.icatcorp.PaTaKaRUSH&hl=jahttps://apps.apple.com/jp/app/patakarush/id6480584656

iCATについて

株式会社アイキャット（iCAT Corporation）は大阪大学歯学部の研究成果を基に2003年に設立された大学発ベンチャーです。臨床の現場ニーズを知る歯科医師でもある創業者が研究開発に携わり、3DシミュレーションとCAD/CAMを融合させた歯科インプラント手術支援システムや、独自の画像再構成技術による高画質歯科用CT装置など、先進的なソリューションを開発・販売してきました。

近年ではAI診断支援システムやチェアサイド細菌検査システムなど、さらに事業の裾野を広げております。