AIストーム、株式会社Maaapと業務提携契約を締結

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年6月1日付で、株式会社Maaap（本社：東京都新宿区、代表取締役 薛 仁興、以下「Maaap」）と業務提携契約を締結したことを、お知らせいたします。

◆ 業務提携の背景

国内M&A市場は2025年度のM&A件数が過去最高を更新するなど、拡大基調が続いています。その背景の１つにあるのが、中小企業庁が示す「事業承継の2025年問題」です。同庁の試算では、2025年までに70歳超の中小企業経営者は約 245万人にのぼり、うち約半数が後継者未定とされ、第三者承継型M&A への期待が高まってきました（出典：中小企業庁）。

また、東京証券取引所が 2025年9月に公表した上場制度の見直しにより、グロース市場の上場維持基準が現行の「上場後10年経過後に時価総額40億円以上」から2030年3月以降は「上場後5年経過後に時価総額100億円以上」へと大幅に引き上げられるなど、新興企業にとってもIPO単独でのスケール拡大に加え、現在M&Aによる成長加速・再編は現実的な選択肢として一段と重視される時代に入っています。

AIストームにおいても、AI・DXによる事業変革支援を中核としつつ、M&Aを事業ポートフォリオ拡大と非連続成長の重要手段と位置づけています。

本提携は、当社のAI・DX推進力とM&A支援機関登録制度の登録支援機関であるMaaapのM&Aの実務と知見を融合させ、AI・IT領域のM&Aを推進する体制を構築するものです。

◆ 業務提携の内容

本提携は、両社それぞれの強みと専門性を相互に活用し、両社の企業価値向上、新たな顧客価値の創出、AI・IT領域のM&A機会創出を目的として、以下3点に取り組んでまいります。

◆ 代表取締役 今井社長のコメント

- 当社のM&A推進体制の強化当社内に「M&A推進室」を新たに設置し、M&A戦略の策定および推進体制を整備します。Maaapは、当社のM&A活動に対し、助言および情報提供を行います。- 当社のM&Aアドバイザー事業の推進当社は、AIおよびIT関連事業のM&Aを主たる対象とするM&Aアドバイザー事業及びM&Aマッチングプラットフォーム「AIストームM&A (https://ai-storm-ma.com/ ) 」の運営を開始します。Maaapは当該事業の推進に対し、助言および情報提供を行います。- 相互顧客へのクロスセル・アップセル・当社の取引先（既存顧客、パートナー企業等）に対し、Maaapが M&Aに関するコンサルティング・アドバイザリーサービス等を提供・Maaapの顧客（M&Aの買い手・売り手、会計事務所、弁護士事務所等のM&A支援機関）に対し、当社がAI・DX推進に関するコンサルティング・ソリューション提供等を実施AIストーム株式会社代表取締役社長 今井 俊夫

「当社は、M&Aを今後の成長戦略の中核に据えています。AI市場は、技術の進化とともに事業の選択と集中・再編が一気に進む局面に入っており、AIを現場で動かし価値に変える当社の実装力に、優れた技術や人材を持つAI・IT企業をM&Aによって取り込むことで、事業を非連続に拡大できると考えています。

そのため、本提携と同時にM&A推進室を新設し、戦略策定からPMI（買収後の経営統合）までを自社で一気通貫に推進する常設機能として組み入れます。50社以上のM&A支援実績を持つMaaap様の知見を取り入れ、当社単独では手の届かなかった案件にも、これからは踏み込んでまいります。

M&Aを一つひとつ着実に積み重ね、時価総額500億円の達成を必ず成し遂げてまいります。」

◆ 株式会社Maaapについて

- 会社名：株式会社Maaap- 代表者：代表取締役 薛 仁興- 所在地：東京都新宿区西新宿六丁目16番12号- 事業内容：M&A仲介・FA事業、M&Aマッチングプラットフォーム運営 等- URL：https://maaap.info/

Maaap社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録支援機関であり、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン（第3版）」の遵守を宣言するM&A支援会社です。

◆ 会社概要

会社名:AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード)

代表取締役:今井 俊夫

所在地:東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容:AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP:https://www.ai-storm.co.jp

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報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail:press@ai-storm.co.jp

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