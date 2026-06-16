『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』参加者も参戦　nuts専属モデル、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストら圧倒的肉体美の美男美女14名が集結

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月7日（火）夜9時より放送を開始する、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season7』の参加メンバーを発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9JtGQGYgKo ]

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」をテーマソングに、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩ります。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の出演も決定しています。

このたび、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14名が集結。

女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）さん、SNS総フォロワー数60万人超を誇る※夏芽すず（すず）さん、雑誌『nuts』専属モデルのみのりさん、モデルの網野安寿（あんじゅ）さん、ショーダンサーのうるさん、モデルの橘遥菜（はるな）さん、人気インフルエンサーのゆーうぃるさん。男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）さん、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）さん、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）さん、ショートドラマで人気を集める海馬さん、会社員の甲斐清彦（きよ）さん、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）さん、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）さんが参加。

南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）、七夕夜9時よりABEMAにて無料放送開始です。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方にぜひご注目ください。

※2026年6月16日（火）時点

■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『シャッフルアイランドSeason6』

2026年6月19日（金）午前0時～6月22日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s60

・『シャッフルアイランドSeason4』

2026年6月26日（金）午前0時～6月29日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s40

・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

【スタジオMC】

屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福

■『シャッフルアイランド』シリーズSNSアカウント

番組公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@shuffle_island_ABEMA

番組公式Xアカウント：https://x.com/shuffleisland

番組公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@shuffleisland_abema

番組公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shuffleisland_official/