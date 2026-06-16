indentが制作・プロデュースを担当した『異能復讐者 ALIUS』、6/14より「R-TOON」「LINEマンガ」で連載開始。

株式会社indent

65万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、楽天グループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史、以下「楽天」）および株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）の共同プロジェクトとなる「ALIUS」プロジェクトにおいて、楽天が製作を行う縦スクロール型デジタルコミック『異能復讐者アリウス』（脚本：春日康徳、原作：ALIUSプロジェクト／WOWOW・楽天、制作：indent）の制作およびプロデュースを担当いたしました。

2026年6月14日（日）より、楽天が提供するデジタルコミック配信サービス「R-TOON」およびLINE Digital Frontier株式会社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」にて連載を開始しています。

ALIUSプロジェクト公式サイト :https://content-central.rakuten.net/content/live_action/alius

indentはこれまで、作家と企業をつなぐプラットフォームを目指し、漫画や縦スクロール型デジタルコミックからはじまるメディアミックス可能な自社IPの創出を目指す企業の皆さまに向けて、原作の募集から発掘・制作までトータルサポートしてまいりました。総計250万以上の作品および毎月新規で作成される7万以上の作品から、次世代に繋がる原作の発掘から共同制作まで一気通貫したソリューションを提供しています。

取り組みの一環として、indentは、2025年7月より、楽天のIP開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行うコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」（楽天コンテンツセントラル）と、オリジナルIPの創出に向けた原作募集の連携（https://indent.co.jp/news/1hdife）を開始しておりました。このたびの『異能復讐者アリウス』では、メディアを跨いだ多角的な展開で新たなコンテンツ体験創出を目指す中、indentは、楽天とともに縦スクロール型デジタルコミックの制作、プロデュースを担当しています。

本作では、現人類（ホモ・サピエンス）とは異なる遺伝子配列を持つ別人類「ホモ・アリウス（ALIUS）」が存在するという、オリジナル原作の世界観のもと、異なる視点から2つの物語をお届けします。現在を舞台に連続殺人事件の謎を追う刑事たちの姿を描く連続ドラマと、15年前を舞台にとある青年の復讐を描くコミック。それぞれの物語の背後に潜む巨大な陰謀が明らかになった時、2つの作品に意外な接点が浮かび上がります。コミックの主人公がドラマの重要キャラクターとして登場するなど、作品間には様々な連動性が仕掛けられています。連続ドラマと縦スクロール型デジタルコミックという異なるメディアのコンテンツを同時に楽しむことで生まれる、新たな考察や驚き、そして深い感動にご期待ください。



indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本における日本におけるエンタメ・クリエイティブ産業のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■「異能復讐者 ALIUS」作品情報

公開日： 2026年6月14日（日）

脚本： 春日康徳

原作：ALIUSプロジェクト／WOWOW・楽天

制作：株式会社indent

製作著作： Rakuten Content Central

コピーライト：(C)Rakuten Content Central

配信プラットフォーム：「R-TOON」「LINEマンガ」

ストーリー：

榊颯真は"普通の高校生"として、両親と共に幸せな人生を送ってきた。――父に10億円横領の容疑がかかるまでは。更に父が拘置所で自殺したと報じられ、それを知った母も自殺。颯真は高校生にして天涯孤独の身に。その絶望の中、颯真は父が遺した手帳を手に入れる。そこには、地元の有力者達の名と不正資金の記録が。 父が濡れ衣を着せられ殺されたのだと確信した颯真は偶然、自分と同じ名前で植物状態の財閥御曹司と出会う。「彼の身分があれば、地元の有力者達に近づける――」 父の事件の真相を探るため、颯真は"ある方法"を思いつき、復讐へと繰り出していく。

連続ドラマＷ-３０「ALIUS -特定事象捜査ファイル-」（7/19(日)放送・配信スタート）に関する詳細はこちら：

https://www.wowow.co.jp/drama/original/alius/

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Bx5xebBt85U ]

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳しくはこちら：https://www.wantedly.com/companies/indent

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細はこちらからご覧ください：https://nola-novel.com/path-to-commerce/

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・Webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。Indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先： https://indent.co.jp/contact(https://indent.co.jp/contact)

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。