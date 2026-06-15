「支援される側から支援する側へ」松戸の“働く力”がネパールの教室へ届く

なかよし学園が進める「支援される側から支援する側へ」のリターンループ型インクルーシブ教育を、地域福祉×国際教育の形で展開

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクトは、ネパール・ルンビニ州の学校において、松戸市の就労継続支援B型事業所「ハッピーワーク松戸」と連携した日本文化体験授業を実施しました。

今回の授業では、ハッピーワーク松戸が取り組む「そば」を日本文化の教材として活用し、現地の児童生徒が箸の使い方を学びながら、そばを試食しました。子どもたちは初めて触れる日本の食文化に笑顔を見せ、教室には国や文化を越えた交流の時間が生まれました。

ハッピーワーク松戸は、障害のある方々がそば店スタッフ、農業スタッフ、そば製品スタッフとして技術を習得しながら働く就労継続支援B型事業所です。同事業所が展開する「戸定そば幸」は、松戸市の推奨品にもなっています。

今回の取り組みは、単なる日本文化紹介ではありません。松戸で働く人たちの技術、商品、日々の仕事が、海を越えてネパールの子どもたちの学びを支える教材となった実践です。

地元松戸と世界をつなぐ「世界とつながる学び」

日本のそばを体験するネパールの生徒達

なかよし学園は、地元・松戸をはじめ日本各地の学校、自治体、企業、福祉事業所と連携し、「日本のいいもので世界を応援する」をテーマに、世界10か国で教育支援活動を展開しています。

今回のネパール活動では、日本語のあいさつ、箸の使い方、そばの試食を通じて、日本文化を体験的に学ぶ授業を行いました。現地の児童生徒にとって、そばを食べることは初めての経験であり、箸を使うことにも挑戦しました。最初は戸惑いながらも、友達同士で笑い合い、教え合いながら食文化を体験する姿が見られました。

なかよし学園が重視しているのは、「モノを届ける」ことだけではありません。日本の地域で生まれた仕事や学びを世界の教室で教材化し、その反応を日本に還すことで、地域の人たち自身が「自分たちの仕事が世界の誰かを支えている」と実感できる循環をつくることです。

ハッピーワーク松戸との出会いから、ネパールでの実現へ

日本語の授業を行う中村雄一代表箸の使い方を教える中村雄一代表そばの説明を行う中村雄一代表そばの試食タイム。箸を使って上手にそばを楽しんだ

なかよし学園はこれまで、ハッピーワーク松戸を複数回訪問し、利用者の方々が働く姿や、そば作りに関わる仕事の様子を見学してきました。実際にそばを試食しながら、なかよし学園の世界各地での教育支援活動を紹介し、「皆さんの仕事が、いつか世界の子どもたちの学びにつながる」という話を重ねてきました。

その言葉が、今回ネパールの教室で実現しました。

障害のある方々が地域の中で積み重ねてきた仕事が、国際協力の現場で教材となり、子どもたちの笑顔と学びを生み出しました。これは、福祉事業所の活動を「地域の中だけ」に閉じるのではなく、世界とつなぐことで新しい社会的価値を生み出す試みです。

「支援される側」から「支援する側」へ――ユネスコにも紹介されたリターンループ型モデル

戸定そば幸の厨房はプロフェッショナルな空気に包まれていた戸定そば幸の天ぷら千産千消をテーマに千葉県産の食材を使った料理を提供する戸定そば幸熟練の技から生まれたそばは絶品だった

なかよし学園の取り組みは、Inclusive Education in Actionにおいて、「From being supported to becoming supporters: A return-loop inclusive learning model」として紹介されています。同事例では、障害のある日本の児童生徒が、海外の紛争・貧困地域の子どもたちに向けて教材や平和に関する作品を制作し、それを届け、現地からの反応を受け取り、再び学びを深める循環型の教育モデルとして説明されています。

このモデルの中心にあるのは、「支援される人」と「支援する人」を固定しない考え方です。Inclusive Education in Actionの事例紹介でも、障害のある学習者や危機下にある子どもたちを、単に支援の受け手としてではなく、互いを支える主体へと転換することが目的として示されています。

今回のハッピーワーク松戸との連携も、この考え方を福祉と就労の領域に広げたものです。日本の就労継続支援B型事業所で働く人たちの仕事が、ネパールの子どもたちに日本文化を届ける教材となりました。つまり、福祉の現場で「支援を受ける側」と見られがちな人たちの仕事が、世界の子どもたちを支える力になったのです。

障害者支援とインクルーシブ教育をめぐる現状

戸定そば幸で蕎麦と天ぷらをいただくなかよし学園2026年UNESCOに事例として紹介された「支援される側から支援する側へ」なかよし学園のCoRe Loopモデル

世界では、障害のある人々とない人々の間に、教育、雇用、貧困、情報アクセスなど多くの格差が残されています。国連の「Disability and Development Report 2024」では、障害のある人とない人の間で、食料不安、保健、エネルギー、ICTアクセスなどに10ポイント以上の格差があり、多次元貧困や雇用では20ポイント以上の格差が残っていると報告されています。

雇用面でも課題は大きく、同報告では、障害のある人の失業率は10％で、障害のない人の8％より高く、障害のある若者は、障害のない若者と比べて、就労・教育・訓練のいずれにも参加していない状態になりやすいとされています。

日本においても、障害者雇用は前進している一方で、制度上・社会上の課題は残っています。厚生労働省の令和6年障害者雇用状況では、民間企業における雇用障害者数と実雇用率は過去最高を更新し、雇用障害者数は67万7,461.5人、実雇用率は2.41％となりました。一方、法定雇用率達成企業の割合は46.0％にとどまっています。

また、就労継続支援B型は、一般企業で雇用契約に基づいて働くことが困難な人に対して、就労の機会と生産活動の機会を提供する制度です。厚生労働省は、B型事業所を含む就労系障害福祉サービスを、障害のある人の働き方を支える重要な仕組みとして位置づけています。

今回の活動は、こうした障害者就労支援を「福祉サービス」としてだけでなく、「社会に価値を生み出す仕事」として再定義する取り組みです。松戸で働く人たちの技術や商品が、世界の教室で文化体験と学びを生み出したことは、共生社会の実現に向けた具体的な一歩といえます。

教育現場におけるインクルージョンの重要性

UNICEFは、障害のある子どもたちは多くの国で、障害のない子どもたちよりも学校に通えていない割合が高いと指摘しています。また、学校参加を妨げる要因として、障害への理解不足、訓練を受けた教員の不足、教室内支援やアクセシブルな施設の不足などを挙げています。

この課題に対して必要なのは、障害のある人を「保護される存在」として囲い込むことではなく、社会参加の機会を広げ、その人の力が誰かの学びや暮らしを支える経験をつくることです。

今回、ネパールの子どもたちが体験したそばの授業は、日本文化を知る時間であると同時に、松戸で働く人たちの仕事が世界とつながる時間でもありました。そこには、「誰もが誰かを支えることができる」というインクルーシブ教育の本質があります。

共創社会へ――好きなこと、得意なことで助け合う世界を

そばから生まれる笑顔。世界の人々がインクルーシブになることで生まれる平和を目指すそばを楽しむネパールの生徒達そばを楽しむネパールの生徒達そばを楽しむネパールの生徒達

なかよし学園が目指すのは、誰もが自分の好きなこと、得意なこと、日々の仕事を通じて、誰かを支えることができる社会です。

そばを作る人がいる。

それを届ける人がいる。

初めて箸を持ち、初めてそばを食べる子どもたちがいる。

その笑顔が、また日本の地域に戻ってくる。

この循環こそ、なかよし学園が取り組む「世界とつながる学び」です。

支援は、一方通行ではありません。日本の地域が世界を支え、世界の子どもたちの笑顔が日本の地域を励ます。なかよし学園は、教育、福祉、地域産業、国際協力をつなぎながら、共創社会の実現に向けた実践を続けていきます。

中村雄一代表コメント

戸定そば幸で働く皆さん

今回、松戸のハッピーワーク松戸さんのそばを、ネパールの子どもたちに日本文化体験として届けることができました。

私たちはこれまで、ハッピーワーク松戸さんを訪問し、利用者の皆さんが働く姿を見学し、そばもいただいてきました。その中で、「皆さんの仕事は、世界の子どもたちの学びにつながるかもしれない」と話してきました。今回、その言葉が本当にネパールの教室で実現しました。

障害のある人たちは、社会の中で「支援される側」と見られることが少なくありません。しかし、なかよし学園が大切にしているのは、誰もが誰かを支える力を持っているということです。松戸で生まれた仕事が、ネパールの子どもたちに日本文化を伝え、笑顔を生み出した。この事実は、共生社会を考える上でとても大きな意味を持っています。

世界平和は、特別な人だけがつくるものではありません。そばを作ること、働くこと、誰かに届けること。その一つひとつが、世界とつながり、平和をつくる力になります。これからも、地域の中にある素晴らしい仕事や学びを世界につなぎ、誰もが「自分も世界をよくする一人なんだ」と感じられる社会をつくっていきたいと思います。

ハッピーワーク松戸について

JICAマガジン6月号にも掲載中のなかよし学園

ハッピーワーク松戸は、千葉県松戸市にある就労継続支援B型事業所です。障害のある方々が、そば店スタッフ、農業スタッフ、そば製品スタッフとして技術を習得しながら働いています。店舗で経験を積んだスタッフによる技術指導と、福祉スタッフによる個別サポートを通じて、一人ひとりに合った働き方を支援しています。

なかよし学園プロジェクトについて

なかよし学園プロジェクトは、世界10か国で教育支援活動を行うNPOです。日本国内の学校、自治体、企業、福祉事業所と連携し、日本の子どもたちや地域の人々が学び、作り、考えたものを海外の教育現場へ届ける「世界とつながる学び」プロジェクトを展開しています。

活動の特徴は、支援物資を一方的に届けるのではなく、現地で活用された様子や子どもたちの反応を日本へ還す「Return Loop」にあります。この循環を通じて、日本の子どもたちや地域の人々が、自分たちの学びや仕事が世界につながる実感を得ることを目指しています。

団体概要

世界中に笑顔を届けるなかよし学園

団体名：特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事業内容：世界とつながる学び（CoRe Loop）を軸とした探究・平和・包摂教育プログラムの企画運営／国内外の教育・食・心のケア支援 等

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（事務局）

E-mail：peace.office@nakayoshigakuen.org