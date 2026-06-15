ERPC、ニューヨーク（NY）リージョンの Solana Geyser gRPC に XDP 高速パスと zero-copy を本番適用 - p99 で約 530ms の配信ラグ差を確認

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、ニューヨーク（NY）リージョンの Solana Geyser gRPC 共用エンドポイントに、Solana v4（Agave 4.x）の XDP 高速パスと AF_XDP zero-copy を本番適用したことをお知らせいたします。

XDP 高速パスと AF_XDP zero-copy は、Agave 4.x 系で実験的な位置づけを脱し、--xdp-interface / --xdp-cpu-cores / --xdp-zero-copy という正式な起動フラグで利用できる機能として整理されたものです。今回 ERPC は、高性能な Solana バリデータ領域で採用が進むこのネットワーク最適化を、NY リージョンの Geyser gRPC を支える配信元バリデータに本番適用しました。オープンソースの Solana 運用ツール SLV の slv check geyserbench による最適化前後の比較計測では、最適化前の同一 NY リージョン配信元ノードが、新構成に対して p50 63ms / p95 490ms / p99 530ms 遅れる結果となりました。これらは最適化後ノードの絶対的な配信ラグではなく、最適化前後の差分であり、特に p95・p99 のテール領域では数百ミリ秒規模の改善が確認されています。本対応はすでに本番環境で稼働しています。first-arrival 性能を重視するお客様は、NY リージョンの Geyser gRPC を、時間課金（1 時間単位）でも、Crypto Pay（SOL / USDC / EURC）でも、すぐにお試しいただけます。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ニューヨーク（NY）リージョンの Geyser gRPC が重要な理由

Solana では、ブロック生成を担うリーダーが短い周期で切り替わり、通信の起点が常に移動します。この構造においては、特定の単一点に近いことよりも、主要ノードやバリデータが集積するネットワークに近接している確率が高いことが、実運用上のレイテンシや再送率、失敗率に直接影響します。

ニューヨーク（NY）リージョンは、北米の取引時間帯において、リアルタイムのオンチェーンデータを必要とするトレーディング、インデックス処理、監視・分析の需要が集中するリージョンです。Geyser gRPC は、アカウント・スロット・ブロック・トランザクションの更新を、ポーリングではなくストリームとして受け取る経路であり、ここでの 1 ミリ秒の差が、約定機会の捕捉やフロントエンドの体感速度に直結します。だからこそ、NY リージョンの Geyser gRPC を、設計と最適化の両面で最速水準に保つことに意味があります。

計測結果 - slv check geyserbench による最適化前後の配信ラグ差

XDP 高速パスと AF_XDP zero-copy を有効化した新構成と、最適化前の同一 NY リージョン配信元ノードを、オープンソースの Solana 運用ツール SLV の slv check geyserbench で比較計測しました。その結果、最適化前のノードは、新構成に対して以下のラグ差で遅れる結果となりました。

- p50 ラグ差: 63ms- p95 ラグ差: 490ms- p99 ラグ差: 530ms

これらの数値は、最適化後ノードの絶対的な配信ラグではなく、最適化前の配信元ノードが新構成に対してどれだけ遅れていたかを示す比較値です。

特に p95・p99 のテール領域では、数百ミリ秒規模の差が出ています。テール領域は、通常時よりも遅れが大きくなる上位側のケースであり、first-arrival 性能を重視するトレーディングやリアルタイム処理では、意思決定の遅れとして表面化しやすい領域です。最適化前のノードが新構成に対して p99 で約 530ms 遅れていたことは、テール領域における配信元側の取り込み・伝播経路の差が、Geyser gRPC の低遅延ストリーミング品質に直接影響することを示しています。

計測手段はオープンソースです。お客様は、同じ slv check geyserbench の計測方法で、ご自身の接続元から見た実際のラグを確認できます。配信ラグは接続元、経路、時間帯、leader の分布によって変わるため、確認できるのは固定の数値ではなく計測方法そのものです。SLV の導入から計測の実行までの手順は、SLV の Getting Started で公開しています。ERPC は、配信品質を主観や宣伝文句ではなく、誰もが同じ方法で確かめられる計測で示すことを重視しています。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV Getting Started: https://slv.dev/ja/doc/general/getting-started/

Solana v4 の XDP 高速パスと zero-copy とは

XDP（eXpress Data Path）は、高性能なネットワークコードが、カーネル通常のパケット処理経路の多くをバイパスできるようにする Linux カーネルの技術です。データのコピーとコンテキストスイッチを削減することで、標準のネットワークスタックよりもはるかに少ないオーバーヘッドでパケットを処理します。

Agave（Solana のバリデータクライアント）では、XDP は、バリデータネットワーク間でブロックを伝播するプロトコルである Turbine に適用されています。受信した shred は、ネットワークインターフェースカード（NIC）の近くにアタッチされた eBPF プログラムで処理され、AF_XDP を通じてユーザー空間のバッファにマッピングされます。このとき zero-copy モードを用いると、受信データをカーネルからユーザー空間へコピーすることなく直接受け渡せます。送信側の shred は XDP_TX を用いて直接送出され、ホットパス上のシステムコールとコピーを排除します。

Anza は Turbine 向けの XDP を Agave 3.x 系で導入し、Solana v4（Agave 4.x）の基盤へと引き継いでいます。Agave 4.x 系では、XDP は実験的な位置づけを脱し、正式な起動フラグで利用できる機能として整理されました。Anza のセットアップガイドによれば、XDP を用いると、大規模バリデータでは送信パケットが毎秒 150,000 に迫るとされています。

Anza Agave XDP Setup Guide: https://www.anza.xyz/blog/agave-xdp-setup-guide

NY の配信元バリデータに本番適用 - 何を有効化したか

ERPC は、NY リージョンの Geyser gRPC を支える配信元バリデータを Solana v4（Agave 4.x）へ移行し、正式な起動フラグで利用できる XDP の高速パスと AF_XDP zero-copy を本番環境に投入しました。

配信元がより速く shred を受信・伝播できるようになることで、ブロックをより早い段階で観測・再構成できるようになり、その更新が Geyser gRPC ストリームを通じてお客様へ届くまでのラグが短縮されます。Geyser のラグは、最終的には「配信元がどれだけ速くブロックを掴めるか」に支えられています。XDP と zero-copy は、まさにその配信元の取り込み経路を高速化する最適化です。

XDP の有効化は、新しいカーネル、XDP に対応した NIC、バリデータプロセスへの適切な systemd capabilities、正しい起動フラグ、CPU コアの適切なピン留めといった、高度で間違えやすいチューニングを必要とします。ERPC は、ネットワークの頂点でバリデータを運用する中で培ったこの運用知見を、配信元バリデータの構築・運用にそのまま適用しています。

高性能バリデータと同じ最適化を、配信エンドポイントへ

XDP と zero-copy は、高性能な Solana バリデータ領域で採用が進むネットワーク最適化です。ERPC は、その同じ技術を「速いバリデータ」のためだけでなく、「お客様により速くデータを届ける配信エンドポイントを支える配信元バリデータ」のために適用しています。

そして、この最適化の運用知見は、オープンソースの Solana 運用ツール SLV にレシピとして集約されています。SLV は、XDP の有効化（xdp_enabled / xdp_zero_copy などの設定変数）から、配信ラグの計測（slv check geyserbench）までを、AI エージェントとの対話、または CLI で誰でも再現できる形で提供しています。ERPC が NY リージョンで達成した最適化は、特別な一台のための裏技ではなく、再現可能な運用レシピの上に成り立っています。

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

距離由来のレイテンシを設計で抑える - AS200261 Solana 特化データセンター

ERPC のレイテンシ優位は、ソフトウェア最適化だけによるものではありません。ERPC は、配信元バリデータ、受信エンドポイント、処理ノードを、Solana バリデータが高密度に集積するプレミアムデータセンター内に配置することで、距離由来の遅延を設計の段階で抑えています。

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターを ERPC プラットフォームの一部として運用しています。今回の XDP・zero-copy のようなソフトウェア最適化は、この物理的・ネットワーク的な近接設計の上で初めて最大の効果を発揮します。設計レベルの近さと、配信元のソフトウェア最適化の両方が揃って、first-arrival 性能と低遅延なストリーミング品質が実現します。

全リージョンへ展開 - 継続的な基盤強化の系譜

今回の NY リージョンにおける最適化は、ERPC が継続的に進めている全リージョン Geyser gRPC 基盤強化の系譜に位置づけられます。2025 年 12 月の全リージョン Geyser gRPC 基盤アップグレード、2026 年 1 月のフランクフルト（FRA）リージョンの大規模強化に続く、最新世代の最適化です。

ERPC は、この NY リージョンでの結果を受けて、Solana v4 の XDP 高速パスと zero-copy を、対応 NIC・カーネル・ネットワーク構成の検証が完了したリージョンから順次展開してまいります。需要増加に対して制限や縮退で対応するのではなく、基盤そのものを強化することで吸収する - この方針を一貫して採用しています。ERPC の Geyser gRPC は、これからも継続的に進化を続けます。

時間課金で、NY の Geyser gRPC を自分の数値で確かめる

NY リージョンの Geyser gRPC は、時間課金プランで 1 時間単位からお試しいただけます。これにより、リスクを抑えた検証ループが成立します。1 時間だけ契約し、その時間内に slv check geyserbench を実行して、ご自身の bot やアプリの接続元から見た実際の配信ラグを計測し、その数字を確認したうえで、月額・年額への移行を判断できます。

ベンダーの主張ではなく、ご自身で計測した数値で意思決定できることが、first-arrival 性能を重視するお客様にとっての出発点です。構成と利用量が見えてきた段階で月額プランや年額プランに切り替えても、同じダッシュボード、同じエンドポイント品質のまま進められます。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

Crypto Pay（SOL / USDC / EURC）にも対応

ERPC は、ERPC クレジットの購入と各種プランの支払いに Crypto Pay を提供しており、時間課金プランにも対応しています。支払い資産として SOL、およびステーブルコインの USDC / EURC を選択できます。EURC は直接送金でき、USDC または SOL は Orca 経由で EURC にスワップして送金までを同じフローで進められます。

Solana 上で開発・運用を行うチームにとって、インフラ利用料を既存のウォレットベースの資金管理フローに近い形で扱えることは、検証開始までの摩擦を下げる実務上の改善です。前述の時間課金による検証も、Solana ウォレットの資産からそのまま始められます。

ひとつのプラットフォームで、Solana 特化インフラを

ERPC は、Solana RPC、WebSocket、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、Direct UDP Stream（Raw Shreds）、VPS、ベアメタルサーバー、専有 RPC、SWQoS、Pyth 対応 Price API、Jet Analytics & Indexed RPC を、同一プラットフォーム上で組み合わせて利用できます。

ERPC ダッシュボードは 16 言語に対応しており、プランの選択、リージョン選択、在庫確認、カートへの追加、クレジットトップアップ、チェックアウト、API キーやエンドポイントの確認、利用状況の確認、サポートチケット作成までを、同じ画面から進められます。

Solana 特化インフラの研究開発と継続的な改善

ERPC の背景には、ELSOUL LABO が進めている Solana 特化インフラの研究開発があります。ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用、リアルタイムデータ配信、AI エージェントによる運用・開発支援に関する研究開発を継続しており、その成果は ERPC、SLV、SLV AI、AS200261 Solana 特化データセンターを含む各種サービスに反映されています。

今回の NY リージョンにおける Solana v4 / XDP / zero-copy 対応も、ネットワークの頂点でバリデータを運用する中から形になったものです。ERPC は今後も、Solana ネットワークに近い場所で低遅延のインフラを提供し、その品質を誰もが同じ方法で確かめられる計測で示してまいります。

ご利用・相談について

NY リージョンの Geyser gRPC 共用エンドポイントを含む最適なリージョン構成、gRPC 単体プランおよび gRPC Bundle プランの選定、時間課金・月額・年額の使い分け、既存構成からの移行設計については、Validators DAO 公式 Discord にて個別相談を承っております。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

日頃より ERPC をご利用いただいているご利用者の皆様に、心より御礼申し上げます。

リンク一覧

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- SLV Getting Started: https://slv.dev/ja/doc/general/getting-started/- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv- Anza Agave XDP Setup Guide: https://www.anza.xyz/blog/agave-xdp-setup-guide- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR