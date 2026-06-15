【無料相談受付中】楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングの売上と広告を一画面で可視化する「EC分析ダッシュボード」を株式会社コマースシップが提供開始

株式会社コマースシップ

楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングのEC運営支援を手がける株式会社コマースシップ（代表取締役：上野 護）は、3モールの売上・アクセス・広告データをブラウザ上で一元可視化する「EC分析ダッシュボード」を2026年6月15日より提供開始します。

各モールの管理画面から出力したCSV／Excelを読み込むだけで、売上推移・広告ROAS・転換率といった基本指標から、商品ごとのLTV・限界CPA・併売分析・指名買いアクセス比率の推移まで確認できます。複数モールのデータを横断して把握することで、施策の優先順位づけや広告投資の判断をより素早く行えます。

提供開始を記念し、現在ご関心をお持ちの企業様を対象に無料相談を受け付けております。

無料相談はこちら :https://forms.gle/AmNAVeS6gYNj9Bfp9

【画像：ダッシュボード全体イメージ】

開発の背景

複数モールを運営する事業者では、楽天RMS・Amazonセラーセントラル・Yahoo!ストアクリエイタープロから個別にデータを出力し、Excelで手作業集計するケースが少なくありません。

集計に時間がかかり、肝心の「次に何をするか」を考える余力が削られてしまう--。

本ダッシュボードは、コマースシップが日々の運営代行で培った分析の型を、誰でもそのまま使える形に落とし込んだものです。

サービスの特徴

1. モールごとに最適化したフォーマット

楽天（RPP・TDA・コマースアドマネージャー）、Amazon（SP／SB／SD広告）、Yahoo!ショッピング（コマースアドマネージャー）それぞれの指標体系に合わせ、各モールに最適化した画面構成で可視化します。

2. CSVを読み込むだけ

管理画面から出力したCSV／Excelファイルを読み込むだけで集計が完了。

複雑な初期設定やデータ連携の構築は不要です。

3. ブラウザ完結・インストール不要

単一のHTMLファイルで動作し、読み込んだデータはブラウザ上で処理されます。

専用ソフトのインストールや環境構築なしに、すぐに分析を始められます。

【画像：広告分析タブのイメージ】無料相談はこちら :https://forms.gle/AmNAVeS6gYNj9Bfp9

主な機能

基本機能- 売上／アクセス／転換率／客単価の推移グラフ- 前年同期・前期間との比較- 集計結果のCSVダウンロード注目の分析機能- 商品ごとのLTV分析：商品単位で顧客生涯価値を把握し、注力すべき商品を判断- 商品ごとの限界CPA × 数値管理：商品ごとに限界CPAを算出し、それを基準に広告の許容範囲を管理- 商品ごとの併売分析：一緒に買われやすい商品の組み合わせを可視化し、同梱・クロスセル施策に活用- カテゴリ×キーワード別の市場CPC効率：カテゴリ×キーワードごとに「市場の1クリックあたり売上」を可視化し、広告入札の判断材料に- キーワード分析と推移：検索キーワード別の流入・転換・売上を集計し、時系列の変化から需要トレンドや注力ワードを把握- 参照元分析と推移：検索・広告・外部リンクなど流入元の内訳と推移を可視化し、集客チャネルの貢献度を把握- 指名買いアクセス人数比率の推移：ブランド名・店舗名による指名検索から流入したアクセス人数の比率を時系列で把握- 広告ダッシュボード：RPP／SP広告／コマアドのROAS・TaCoS・RPP売上比率を集約し、商品別×広告別でクロス集計無料相談はこちら :https://forms.gle/AmNAVeS6gYNj9Bfp9

導入メリット

- 分析時間の短縮：手作業のExcel集計から解放され、データ確認から打ち手の判断までのスピードが上がります。- より広く・深い分析：LTV・限界CPA・併売・キーワード／参照元など、通常は手が回りにくい多角的な分析を標準で実施できます。- パーソナライズ対応：標準ダッシュボードに加え、企業ごとに最適化した専用ダッシュボードの構築まで支援します。

こんな方におすすめ

- 複数モールを運営し、データ集計に時間を取られている企業・ブランド担当者- 広告（RPP／SP広告／コマアド）のROASをモール横断で把握したい運営担当者- 月次・週次・日時レポートを効率化したいEC支援会社・代理店- より広く・深くデータ分析を行い、自社の売上・利益・施策効果などの数字を正確に把握したい経営者・EC責任者- データに基づいて課題発見や施策立案を行い、意思決定の精度を高めたい企業・ブランド担当者

提供概要

- 提供開始日：2026年6月15日- 申込・詳細：下記お問い合わせ先（Email／X）よりご連絡ください無料相談はこちら :https://forms.gle/AmNAVeS6gYNj9Bfp9

ダッシュボード作成支援も提供

標準のダッシュボードに加え、コマースシップでは企業ごとの取扱商材・運営体制・把握したい指標に合わせた専用ダッシュボードの作成支援も行っています。

「自社の管理画面データに合わせて指標を組みたい」「既存のレポート業務を自動化したい」といった要望に、運営代行で培ったノウハウをもとに個別対応します。

今後の展開

- データの自動ダウンロード：手動でのCSV出力を不要にし、データ取得から集計までを半自動化- 対応データ・分析項目の拡張：利用企業の声を反映し、対応データや分析メニューを順次追加

＜サポート体制＞

導入時のオンライン操作レクチャー、ダッシュボード内の操作マニュアル、チャットでの質問対応により、運用開始後もスムーズにご利用いただける環境を整えています。

また、利用企業からのフィードバックを継続的に機能へ反映し、実運用に即したアップデートを続けていきます。

上野 護（うえの まもる）

大学卒業後、楽天グループ株式会社に入社。ECコンサルタントとして多岐にわたる事業者の売上拡大を支援する。その後、LINEヤフー株式会社（Yahoo!ショッピング）にも在籍し、国内2大ECモールの最前線で経験を積む。

楽天市場とYahoo!ショッピング、双方のプラットフォームの特性やアルゴリズム、運営の裏側を知り尽くした独自の知見を強みに、これまで数多くのEC事業者の課題解決と売上向上に伴走。担当店舗を「楽天Shop of the Year」受賞へと導くなどの実績を残す。

現在は株式会社コマースシップの代表取締役として、プラットフォーマー側の視点と現場目線の双方を掛け合わせた実践的なコンサルティングで、PL管理から戦略立案、運営実行まで一気通貫の支援を手掛ける。

株式会社コマースシップ

楽天市場・Yahoo!ショッピングを中心としたECコンサルティング・運営支援会社。

ECの戦略立案から、AIでの業務効率化、データ分析・広告運用・クリエイティブ制作・アフィリエイト・SNS運用まで、EC事業のフルファネルを一貫してサポートしています。

会社名：株式会社コマースシップ

所在地：東京都北区

代表者：代表取締役社長 上野 護

設立 ：2025年4月

HP ：ht(https://commerceship.co.jp)tps://commerceship.co.jp(https://commerceship.co.jpX)

X ：https://x.com/mamo_ec

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Email：mamoru.ueno@commerceship.co.jp