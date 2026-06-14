東伊豆【海を見晴らす絶景温泉】夏旅にうれしい♪おもてなし登場。 焼きたてクレープ、夕涼み風鈴テラス、浴衣で花火☆

東伊豆、海を見晴らす絶景温泉へ

株式会社H.P.D.コーポレーション吉祥CAREN・静岡県東伊豆町

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）、その高台から海を見晴らす吉祥ＣＡＲＥＮ(https://www.kissho-caren.com/)

（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年7月1日～8月31日の期間、夏旅にうれしい期間

限定のおもてなしをご用意しました。

ニューサマーオレンジが香る、焼きたてクレープ♪

吉祥CAREN :https://www.kissho-caren.com/

当館人気の無料のおもてなし、アフタヌーンティーに、旅館では珍しい本格的な鉄板焼レストランでシェフが目の前で焼き上げるクレープが今季初登場します。東伊豆特産ニューサマーオレンジの爽やかな酸味広がる特製ソースで、夏らしい軽やかな甘さをお愉しみください。

風鈴の音色が心地よいカクテルタイム

アフタヌーンティーの「焼きたてクレープ」イメージ ＊宿泊者無料

夕食前のひとときは、風鈴の涼やかな音色がやさしく響く風鈴テラスへ。バナナのコクが広がるフローズンカクテル、爽やかな酸味のパッションフルーツのノンアルコールフローズンカクテルをどうぞ。

金目鯛や伊勢海老、静岡県産まぐろを味わう

風鈴テラスイメージ「アペリティフテラス」イメージ ＊宿泊者無料

金目鯛や伊勢海老を堪能できる夕食では、静岡県産まぐろの握り寿司も味わえます。

夏の思い出に♪ 浴衣で花火

夕食一例

アフターディナーには、花火で夏の思い出づくりを。

さらにご宿泊のすべてのお客様に、夕方の湯上りビールやアイスキャンデー、季節のジュース、お休み前のスイーツ＆カクテル、ライブラリーラウンジでのドリンクサービスなど無料のサービスを多彩にご用意しています。画材や書道セット、将棋やオセロなどのゲームレンタルも無料です。

お休み前のスイーツ＆カクテルイメージ ＊宿泊者無料

季節の美味と涼やかな風情、心ほどけるおもてなしに包まれる、伊豆の夏旅はいかがですか。

【夏旅スタンダード】碧い海と湯涼みの休日☆アフタヌーンティーに「焼きたてクレープ」新登場

吉祥CAREN・静岡県東伊豆町

【期 間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【料 金】1泊2食付お一人さま

41,000円～（1名1室）、31,000円～（2名1室）、29,000円～（3名1室）

＊税・サービス料込、入湯税300円別、曜日・シーズン・客室タイプによりＵＰ料金あり

【夕 食】「フォーシーズン」フレンチ懐石 または 鉄板焼 ＊客室タイプによりメニューは異なります

【朝 食】「フォーシーズン」和食膳 または「青竹」鉄板ブレックファースト

【その他】アフタヌーンティー、ドリンクサービス、黒根岩風呂への湯巡り、誕生日や記念日のお祝い、連泊ランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

◎夏だけのおもてなし

１.アフタヌーンティーに「焼きたてクレープ」をご提供 ＊今季初登場

時 間／14:00～15:30

場 所／鉄板焼「青竹」

ふんわりとした生地に、東伊豆特産のニューサマーオレンジを使用した爽やかな酸味が広がる特製ソースとなめらかなソフトクリームを添えて。ひと口ごとに、夏らしい軽やかな甘さをお愉しみください。

２.静岡県産まぐろの握り寿司（二貫）ご夕食時に各レストランにて

３.風鈴の涼やかな音色がやさしく響く「風鈴テラス」

時 間／15:00～17：00

場 所／風鈴テラス（中庭）

期間限定でバナナのコクを愉しむフローズンカクテルと、爽やかな酸味のパッションフルーツのノンアルコールフローズンカクテルをご用意します。

＜スタンダード＞

スパークリングワイン（赤・白）

フルーツミックスジュース

山桃ジュース

＜期間限定＞

バナナフローズンカクテル（Alc.）

パッションフルーツフローズンカクテル（Non-Alc.）

４.粋な大人の夏休み♪ 浴衣で花火！

時間／20:30～21:30 場所／風鈴テラス（中庭）

静岡県産まぐろの握り寿司 イメージ

■風鈴テラス 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜メニュー＞

・バナナのフローズンカクテル

・パッションフルーツのフローズンカクテル

・赤、白スパークリングワイン

・フルーツミックスジュース

■フレンチ懐石「相模湾の旅」メニュー例

アミューズ 地魚昆布〆

お造り 地魚３種盛 天城山葵

魚料理 金目鯛のワイン蒸し

伊勢海老料理 伊勢海老のソテー

サラダ タタミイワシとパルメザン焼き ズッキーニ パプリカ リーフサラダ

メイン 黒毛和牛リブロースソテー

食事 栄螺ご飯 赤出汁 香の物、赤出汁、香の物

デザート シャインマスカットムース フルーツ 3種盛り

お食事のご案内 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/

■選べる朝食

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」

■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし（無料）

「鉄板ブレックファースト」イメージ「和食膳」イメージ朝食のご案内 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:00～17:00）

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・アイスキャンデーサービス（24時間）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・ラウンジでのナイトカクテル（有料）

展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊のゲストは1杯無料

・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル、他レンタル各種

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊ランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

■吉祥ＣＡＲＥＮ(https://www.kissho-caren.com/)（きっしょうかれん）

おもてなしのご案内 :https://www.kissho-caren.com/hospitality/波打ち際の公共露天「黒根岩風呂」

東伊豆・北川温泉の高台から相模湾のパノラマを望む和リゾート。

吉祥CAREN・静岡県東伊豆町吉祥CAREN・静岡県東伊豆町

自家源泉かけ流しの露天風呂や客室から空と海の青が溶けあう絶景、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた月の光の道「ムーンロード」、伊豆大島をご覧いただけます。

吉祥CAREN・静岡県東伊豆町吉祥CAREN・静岡県東伊豆町

フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島椿オイルで癒される「吉祥スパ」、ウエルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど吉祥のおもてなしで、非日常の旅をお過ごしください。

吉祥CAREN・静岡県東伊豆町吉祥CAREN「吉祥スパ」・静岡県東伊豆町

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分

吉祥CAREN アクセス :https://www.kissho-caren.com/access/

※画像はイメージです

※食材や提供内容が変更になる場合があります

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]