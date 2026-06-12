「あの卓が気になる」がマイナビショードラアワード2026にて、クリエイター賞（企画部門）を受賞！

株式会社ContentAge

IP開発事業と総合広告事業、芸能事務所事業をおこなう株式会社ContentAge（旧社名：FOR YOU、本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「ContentAge」）が株式会社sukimaと共同運営するショート会話劇アカウント「あの卓が気になる」が、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト「マイナビショードラアワード2026」にて、クリエイター賞（企画部門）を受賞しました。

ワンシチュエーション、ワンカットで3人の女性が繰り広げるくだらなくも面白い、聞き耳を立てたくなる会話劇、それが「あの卓が気になる」の魅力ですが、まさにそこが評価いただき、受賞となりました。

■受賞作品

タイトル：「うちで映画見ない？」は死語

URL：https://www.instagram.com/reel/DUnKBk5ExKm/

■「あの卓が気になる」とは

「あの卓が気になる」は、2025年4月の本ローンチから1年強でTikTok・Instagramにて累計1億回以上再生されているショート会話劇アカウントです。株式会社sukimaとContentAgeで共同運営しております。

いつも居酒屋のカウンターに座って飲んでいる女性3人組が、聞き耳を立てたくなる面白い会話を繰り広げる動画シリーズです。

特に20～30代の女性からの支持や共感を集め、フォロワーも合計10万人を超え、大手企業からのタイアップの引き合いも急増中。

参考記事：約1億回再生、20～30代女性に人気のショートドラマ「あの卓が気になる」のタイアップが急増 会話のリアリティで「認知の壁」突破(https://www.advertimes.com/20260330/article538128/)

■ContentAgeとは

ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。

会社名：株式会社ContentAge

URL：https://contentage.co.jp

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

事業内容：

●IP開発事業

キャラクターIP開発・ライセンスマネジメント

ショートドラマ制作

映画制作

●芸能事務所事業

N.D.Promotion

KYO

FYP（FOR YOU Partners）

●総合広告事業

マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング

クリエイティブ＆コンテンツ

メディアプランニング＆バイイング

デジタルメディアプランニング

ソーシャルメディアマーケティング

インフルエンサー＆タレントキャスティング

PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング

IP開発&コラボマーケティング

■sukimaとは

株式会社sukimaは、「あなたの人生のスキマに笑顔を届ける」を理念に幅広い映像コンテンツの企画・演出・プロデュースを行う制作会社です。コメディを軸とした映像制作を強みとし、多様なメディアで作品を展開しています。



会社名：株式会社sukima

URL：https://sukima.tokyo.jp/

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-6-25 上田ビル3F

設立：2019年

代表取締役：住田崇

事業内容：

●映像コンテンツ事業

・映画、ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、ライブ、MV等の企画・演出

・プロデュース ・テレビ番組および配信コンテンツの制作

・SNS向けショート動画・デジタルコンテンツの企画制作

●ライブイベントの映像制作

●キャラクターの企画、開発、映像制作

●AI事業

■問い合わせ先

担当：扇

お問い合わせフォーム：https://contentage.co.jp/contact/