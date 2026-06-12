「あの卓が気になる」がマイナビショードラアワード2026にて、クリエイター賞（企画部門）を受賞！

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株式会社ContentAge

IP開発事業と総合広告事業、芸能事務所事業をおこなう株式会社ContentAge（旧社名：FOR YOU、本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「ContentAge」）が株式会社sukimaと共同運営するショート会話劇アカウント「あの卓が気になる」が、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト「マイナビショードラアワード2026」にて、クリエイター賞（企画部門）を受賞しました。


ワンシチュエーション、ワンカットで3人の女性が繰り広げるくだらなくも面白い、聞き耳を立てたくなる会話劇、それが「あの卓が気になる」の魅力ですが、まさにそこが評価いただき、受賞となりました。




■受賞作品


タイトル：「うちで映画見ない？」は死語


URL：https://www.instagram.com/reel/DUnKBk5ExKm/




■「あの卓が気になる」とは


「あの卓が気になる」は、2025年4月の本ローンチから1年強でTikTok・Instagramにて累計1億回以上再生されているショート会話劇アカウントです。株式会社sukimaとContentAgeで共同運営しております。


いつも居酒屋のカウンターに座って飲んでいる女性3人組が、聞き耳を立てたくなる面白い会話を繰り広げる動画シリーズです。


特に20～30代の女性からの支持や共感を集め、フォロワーも合計10万人を超え、大手企業からのタイアップの引き合いも急増中。



参考記事：約1億回再生、20～30代女性に人気のショートドラマ「あの卓が気になる」のタイアップが急増 会話のリアリティで「認知の壁」突破(https://www.advertimes.com/20260330/article538128/)


■ContentAgeとは


ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。



会社名：株式会社ContentAge


URL：https://contentage.co.jp


所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階


設立：2015年8月


代表取締役：野田爽介



事業内容：


●IP開発事業


キャラクターIP開発・ライセンスマネジメント


ショートドラマ制作


映画制作


●芸能事務所事業


N.D.Promotion


KYO


FYP（FOR YOU Partners）


●総合広告事業


マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング


クリエイティブ＆コンテンツ


メディアプランニング＆バイイング


デジタルメディアプランニング


ソーシャルメディアマーケティング


インフルエンサー＆タレントキャスティング


PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング


IP開発&コラボマーケティング


■sukimaとは


株式会社sukimaは、「あなたの人生のスキマに笑顔を届ける」を理念に幅広い映像コンテンツの企画・演出・プロデュースを行う制作会社です。コメディを軸とした映像制作を強みとし、多様なメディアで作品を展開しています。



会社名：株式会社sukima


URL：https://sukima.tokyo.jp/


所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-6-25 上田ビル3F


設立：2019年


代表取締役：住田崇



事業内容：


●映像コンテンツ事業


・映画、ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、ライブ、MV等の企画・演出


・プロデュース ・テレビ番組および配信コンテンツの制作


・SNS向けショート動画・デジタルコンテンツの企画制作



●ライブイベントの映像制作


●キャラクターの企画、開発、映像制作


●AI事業


■問い合わせ先


担当：扇


お問い合わせフォーム：https://contentage.co.jp/contact/