LeSportsac EXCLUSIVE COLLECTION for URBAN RESEARCH 予約開始
1974年にニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」とアーバンリサーチの初の別注コレクションの7月中旬の発売に先駆け、6月19日(金)より予約を開始いたします。
LeSportsacは1974年にアメリカ・ニューヨークで誕生し、セーリング（ヨット）の際に使用される
耐久性の高い素材に着目し、軽量で多目的に使えるバッグを作ったのがルーツにあることから、軽量で耐久性に優れたリップストップナイロン素材と、豊富なプリントデザインが世界中で愛されています。
今回のアーバンリサーチとの別注では、ソリッドカラーにラインでアクセントをきかせた「Spectator Collection」をベースに4種類のバッグとポーチを展開。カラーは、ブラックとホワイトのモノトーンのカラーとビスケットベージュに黒を効かせたカラーの2色展開です。アーバンリサーチらしい大人なバッグに仕上げました。
また裏地の色やショルダーベルトの長さなど、バッグそれぞれにこだわりの別注ポイントもございます。
お洋服を選ばず、向かう先も選ばず使っていただけるLeSportsacのエクスクルーシブコレクションに、ぜひご注目ください。
LINE UP
別注DELUXE MED WEEKENDER
price：\23,650 (tax incl.)
color：BLACK / B BEIGE
別注MINI DUFFLE CROSSBODY
price：\16,500 (tax incl.)
color：BLACK / B BEIGE
別注LARGE EMERALD TOTE
price：\13,200 (tax incl.)
color：BLACK / B BEIGE
別注3ZIP COSMETIC
price：\4,620 (tax incl.)
color：BLACK / B BEIGE
旅を感じるLeSportsacの別注バッグ。
サマーバケーションに入るこれからの時期に、ぜひご注目ください。
【予約開始日】
2026年6月19日(金)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
【発売日予定】
2026年7月17日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/area2/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/default.aspx)