LeSportsac EXCLUSIVE COLLECTION for URBAN RESEARCH 予約開始

株式会社アーバンリサーチ

1974年にニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」とアーバンリサーチの初の別注コレクションの7月中旬の発売に先駆け、6月19日(金)より予約を開始いたします。



LeSportsacは1974年にアメリカ・ニューヨークで誕生し、セーリング（ヨット）の際に使用される

耐久性の高い素材に着目し、軽量で多目的に使えるバッグを作ったのがルーツにあることから、軽量で耐久性に優れたリップストップナイロン素材と、豊富なプリントデザインが世界中で愛されています。

今回のアーバンリサーチとの別注では、ソリッドカラーにラインでアクセントをきかせた「Spectator Collection」をベースに4種類のバッグとポーチを展開。カラーは、ブラックとホワイトのモノトーンのカラーとビスケットベージュに黒を効かせたカラーの2色展開です。アーバンリサーチらしい大人なバッグに仕上げました。

また裏地の色やショルダーベルトの長さなど、バッグそれぞれにこだわりの別注ポイントもございます。



お洋服を選ばず、向かう先も選ばず使っていただけるLeSportsacのエクスクルーシブコレクションに、ぜひご注目ください。



LINE UP

別注DELUXE MED WEEKENDER

price：\23,650 (tax incl.)

color：BLACK / B BEIGE

別注MINI DUFFLE CROSSBODY

price：\16,500 (tax incl.)

color：BLACK / B BEIGE

別注LARGE EMERALD TOTE

price：\13,200 (tax incl.)

color：BLACK / B BEIGE

別注3ZIP COSMETIC

price：\4,620 (tax incl.)

color：BLACK / B BEIGE

旅を感じるLeSportsacの別注バッグ。

サマーバケーションに入るこれからの時期に、ぜひご注目ください。

【予約開始日】

2026年6月19日(金)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE



【発売日予定】

2026年7月17日(金)



【販売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/area2/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/default.aspx)