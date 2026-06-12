【Amazon限定30％OFF特価】AIスマホが2万円台！Android 16×Gemini AI搭載「Note58 Pro」が20,899円、64GB RAM・256GB ROMを搭載

深圳市新义腾飞电子商务有限公司Amazon限定セール開催中

最新AI機能と大容量メモリを搭載したSIMフリースマホ「Note58 Pro」のAmazon期間限定セールを開催いたします。

近年、日本市場では「Androidスマホ おすすめ」「SIMフリースマホ 人気」「大容量バッテリー スマホ」「コスパスマホ」「AIスマホ」といった検索需要が急増しています。

Note58 Proは、最新Android 16、Google Gemini AI、64GB RAM、256GB ROM、6250mAh超大容量バッテリー、90Hz高リフレッシュレートディスプレイを搭載し、エントリークラスを超える圧倒的なスペックとコストパフォーマンスを実現した注目モデルです。

Amazon期間限定セール概要

【商品名】DOOGEE Note58 Pro

【通常価格】29,900円（税込）

【セール価格】20,899円（税込）

【割引率】30％OFF

【セール期間】2026年6月22日まで

【販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VZGKQ7

※数量限定販売のため、予定数量に達し次第終了となる場合があります。

最新Android 16とGemini AI搭載。次世代のスマート体験へ

Gemini AI搭載

Note58 Proは最新のAndroid 16を搭載し、Googleの先進AI「Gemini」に対応。

文章作成、情報検索、スケジュール管理、翻訳サポートなど、日常の様々なシーンでAIが活躍します。

さらに、

・アプリペア機能

・プライベートスペース

・64bitアプリ最適化

・強化されたセキュリティ機能

など、最新OSならではの利便性と安全性を兼ね備えています。

仕事にもプライベートにも活躍するAIスマートフォンとして、幅広いユーザーから注目を集めています。

最大64GB RAM＋256GB ROM搭載。圧倒的なマルチタスク性能

256GB ROM搭載

Note58 Proは8GB物理RAMに加え、最大56GBの仮想RAM拡張に対応。

合計64GB RAMという大容量メモリにより、

・動画編集

・SNS

・ゲーム

・オンライン会議

・動画視聴

など複数アプリを同時に利用しても快適な動作を実現します。

さらに256GBの大容量ストレージを標準搭載。

加えて最大2TBのTFカード拡張にも対応し、写真・動画・ゲームデータ・仕事用ファイルなどをたっぷり保存できます。

90Hz対応6.75インチ大画面ディスプレイで動画もゲームも快適

6.75インチ大画面

6.75インチHD+ IPSディスプレイを搭載。

90Hz高リフレッシュレートに対応することで、スクロールやアニメーション表示がより滑らかになり、SNSやWeb閲覧時の快適性が向上しています。

YouTube、Netflix、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、

・電子書籍

・ニュース閲覧

・オンライン授業

・モバイルゲーム

などにも最適です。

また、目に優しいブルーライト軽減モードも搭載し、長時間利用時の負担軽減にも配慮しています。

6250mAh超大容量バッテリー搭載。外出先でも安心

6250mAh大容量バッテリー

スマートフォン選びで重要なバッテリー性能。

Note58 Proは6250mAhの超大容量バッテリーを搭載し、長時間の動画視聴やSNS利用、ビジネス用途でも安心して利用できます。

通勤・通学・旅行・出張・アウトドアなど様々なシーンで活躍し、充電頻度を大幅に減らすことが可能です。

長持ちするスマホを探している方におすすめのモデルです。

Widevine L1対応。Netflixも高画質で楽しめる

Widevine L1対応

Note58 ProはWidevine L1認証を取得。

Netflixや各種動画配信サービスを高画質で視聴できます。

さらにGMS認証済みのため、

・Google Play

・YouTube

・Google Maps

・Gmail

・Google Drive

などGoogleサービスも安心して利用可能です。

側面指紋認証・GPS搭載。日常をもっと便利に

側面指紋認証

本製品は、

・側面指紋認証

・顔認証

・Bluetooth 5.0

・OTG対応

・デュアルSIM対応

など便利な機能を多数搭載。

また、

GPS

GLONASS

Galileo

BeiDou

の4衛星測位システムに対応し、旅行やドライブ、アウトドアでも高精度なナビゲーションを実現します。

商品ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VZGKQ7

セール期間

2026年6月22日まで

※数量限定販売。予定数量に達し次第終了となる場合があります。

【メーカー保証】

ご購入日より1年間のメーカー保証付き。初期不良および自然故障について日本語サポートにて対応いたします。