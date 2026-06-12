PGYTECH Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース 新登場。カメラの保護とアクセサリー収納に対応

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド PGYTECH（ピージーワイテック）の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、Osmo Pocketシリーズ本体を保護し、撮影に必要なアクセサリーもまとめて持ち運べる専用保護ケース「PGYTECH Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース」を2026年6月12日（金）より販売開始します。

Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース 概要

DJI Osmo Pocket 4とDJI Osmo Pocket 3に対応した専用設計で、ジンバル、レンズ、スクリーン、ボタン周辺を保護するフルカバー構造を採用し、内装には、擦れによる傷を抑えるマイクロファイバー素材を使用。さらに、4つのマグネットフィルタースロットと2つのmicroSDカードスロットを備え、外出先での撮影準備を効率化します。

ポケットやバッグに入れやすい軽量・コンパクト設計により、日常の持ち歩きから旅行、Vlog撮影、屋外撮影まで幅広いシーンで活用できます。

フルカバー構造とスムーズな開閉

全方位をカバーするフルカバー構造を採用し、内装には柔らかなマイクロファイバー素材を使用しています。シリコン緩衝構造により、持ち運び時の擦れや衝撃を軽減します。スナップロック機構によりスムーズに開閉でき、移動中もカメラをしっかり固定できます。

まとめて収納、すぐに持ち出し

microSDカードスロット×2とマグネット式フィルタースロット×4（うち1つはDJI純正広角レンズ用）を搭載し、アクセサリーを整理して収納できます。

自由な持ち運び

デュアル装着ポイントにより、リストストラップやショルダーストラップに対応します。

滑りにくく、持ちやすいグリップ

背面の滑り止めテクスチャーにより、しっかりと持ちやすい設計です。ソフトタッチコーティングにより、なめらかな手触りに仕上げています。

Osmo Pocket 3/4用 プロテクトケース 詳細／購入

●PGYTECH Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース (クラシックブラック)

販売価格：税込2,420円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-060

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260520010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260520010.html

・Amazon ※順次発売

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25PL39V

●PGYTECH Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース (ライムグリーン)

販売価格：税込2,420円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-061

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260520010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260520010.html

・Amazon ※順次発売

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25PL39V

● PGYTECH Osmo Pocket 3/4用プロテクトケース (チェリーブロッサムピンク)

販売価格：税込2,420円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-062

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260520010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260520010.html

・Amazon ※順次発売

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25PL39V

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。Hasselblad、PGYTECH、HOBBYWINGなどのグローバルブランドについても、日本総代理店として国内展開を行っています。

［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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