PCI Express 5.1に対応し、カスタムスリーブケーブルが付属するフルモジュラー式電源ユニット、GamerStormブランド製「PQ G」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、GamerStormブランド製の電源ユニット「PQ G」シリーズを発表いたします。

「PQ G」シリーズは、750～1200Wの大容量モデルを備えたフルモジュラータイプの電源ユニットです。全モデルが奥行き140mmのコンパクトデザインとなっており、幅広いPCケースでご利用いただけます。80PLUS GOLD、Cybenetics ETA PLATINUM/GOLD、PPLP GOLDの認証を取得しています。高い変換効率により電力ロスと発熱を低減し、静音動作と長寿命化にも貢献しています。

付属ケーブルは全てスリーブタイプのため、美しい配線を作り上げられます。大きい電力を扱う12V-2x6ケーブルは、105℃に耐える耐熱性能に優れた16AWG銅芯仕様なので、安心してご利用いただけます。

3種類の認証取得

高い変換効率と安定性を提供するActive PFC回路を搭載。80PLUS GOLD、Cybenetics ETA PLATINUM/GOLD、PPLP GOLDの認証を取得しており、変換効率や力率、待機電力に優れています。

ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応

最新のIntel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応。安定してグラフィックボードに大電力を供給できる12V-2x6コネクタを備えています。750Wモデルは最大450W、850W以上のモデルは最大600Wに対応する12V-2x6ケーブルを付属しています。

高品質なカスタムスリーブケーブルを採用

全てのケーブルを着脱可能なフルモジュラータイプ。12V-2x6ケーブルは105℃に耐える耐熱性能に優れた16AWG銅芯仕様のため、消費電力の大きいグラフィックボードも安心してご利用頂けます。また、スリーブケーブルを採用しているため、美しい配線を作り上げることができます。

製品概要

製品名：PQ750G

定格出力：750W

型番：R-PQ750G-FD1B-JGJP-V1

JANコード：4537694401968

アスクコード：PS1763

予想市場価格：16,980円前後（税込）

発売時期：2026年 6月19日

製品名：PQ850G

定格出力：850W

型番：R-PQ850G-FD1B-JGJP-V1

JANコード：4537694401975

アスクコード：PS1764

予想市場価格：18,480円前後（税込）

発売時期：2026年 6月19日

製品名：PQ1000G

定格出力：1000W

型番：R-PQA00G-FD1B-JGJP-V1

JANコード：4537694401982

アスクコード：PS1765

予想市場価格：22,580円前後（税込）

発売時期：2026年 6月19日

製品名：PQ1200G

定格出力：1200W

型番：R-PQC00G-FD1B-JGJP-V1

JANコード：4537694401999

アスクコード：PS1766

予想市場価格：24,680円前後（税込）

発売時期：2026年 6月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/gamerstorm/power-supply/pq-g.html

GamerStormブランド 概要

BEIJING JZFS SCI-TECH CO., LTD.は、高性能冷却ソリューションの研究開発・設計・製造・販売を手がけるテクノロジー企業です。PC向け高性能クーラーをはじめ、PCケースや電源ユニットなどの製品を展開し、PC分野や電力電子、クラウドコンピューティングなど幅広い用途に向けた製品と冷却技術を提供しています。グローバル市場で培った技術力と実績をもとに、世界各国のパートナーと信頼関係を築いてきました。

GamerStormブランドでは「Born for Gamers, Built for Performance」をコンセプトに、高品質なPC電源を中心とした製品を展開し、PCゲーマーやDIYユーザーのハイパフォーマンスPC環境を支えています。

URL：https://www.gamerstorm.com/jp/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：鈴木 誉人

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

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Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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