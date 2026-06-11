スマートプリ機「HARTi Photo」が「60% MEETS OSAKA UMEDA」に登場

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下「当社」）は、2026年6月12日（金）から6月21日（日）までアジアから2,700以上のブランドが集結するオンラインセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」が、大阪・梅田「HEP FIVE」にて開催するポップアップイベント「60% MEETS OSAKA UMEDA」において、スマートプリ機「HARTi Photo」による限定フォトキャンペーンが実施されることをお知らせいたします。

会場では、イベント限定デザインフレームによる無料撮影体験に加え、SNS投稿キャンペーンを実施。アジアカルチャーとファッションが交差するイベントの世界観を表現した、会場限定のフォト体験をお楽しみいただけます。

実施の背景

HARTi Photoは、アニメ・アーティスト・ブランド・商業施設などにおいて、空間やコンテンツの世界観と連動した限定フレームを展開し、来場者の体験価値を高めてきました。

今回開催される「60% MEETS OSAKA UMEDA」は、アジア最大級のファッションプラットフォーム「60%」が主催するポップアップイベントです。韓国をはじめとするアジアブランドの世界観をリアルな空間で体験できる本イベントにおいて、HARTi Photoは来場者がイベントの空気感やブランドの魅力をより楽しめるコンテンツとして展開されます。

限定フレームによる参加型フォト体験やSNSとの親和性をご評価いただき、今回の取り組みが実現しました。

イベント概要

イベント名：60% MEETS OSAKA UMEDA

開催期間：2026年6月12日（金）～2026年6月21日（日）

場所：HEP FIVE 1F アトリウム

営業時間：11:00～21:00

主催：株式会社シックスティーパーセント

「HARTi Photo」キャンペーン概要

「HARTi Photo」概要

- 料金：無料- 参加条件：- - 60%アプリのダウンロード- - 会員登録画面の提示- - フォトスポットでの撮影- - Instagramでのメンション投稿- 参加特典：- - 会場内商品を10%OFFで購入可能

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 自由な設置性：大型ブース不要、コンパクト設計でイベント・店舗・ポップアップ等あらゆる空間に展開可能。

2. 限定フレーム：アニメ・アーティスト・IPホルダーとのコラボによる、その場でしか撮れない特別デザイン。

3. 洗練されたデザイン：白を基調としたミニマルな筐体デザインで、空間そのものをコンテンツ化。

「HARTi Photo」コラボ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en