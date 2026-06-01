ヨッシーの最新作に注目！ 『てれびげーむマガジン July 2026』本日6月1日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン July 2026』を、本日2026年6月1日（月）に刊行いたしました。

別冊付録でヨッシーのことがわか～る！？

ヨッシーが主人公の最新ゲーム『ヨッシーとフカシギの図鑑』で、ヨッシーはどんなアクションができるのか、図鑑にはどんな生き物が出てくるのかなど、ボリューム満点で掲載。最新作のスタートガイドにもなります。

また冊子の後半では、ヨッシーが初登場のゲーム、初めて主役になったゲーム、そのほかヨッシーが出てくるゲームなど、ヨッシーの歴史も紐解きます。

4時間51分の大ボリュームDVD!

てれびげーむマガジン編集部の「さなぴー」と「ふるちゃん」が、Nintendo SwitchとNintendo Switch 2のゲームを実況スタイルでプレイ＆解説。わかりやすくて丁寧な言葉づかいが人気です。ゲーム映像は大画面なので、自分でプレイする気分を味わえます。不適切な言動や広告がないので親御さんも安心です。

つぎに買うゲームを選ぶ参考にも！

『マリオカート ワールド』や『ヨッシーとフカシギの図鑑』、『ぽこ あ ポケモン』、『スプラトゥーン レイダース』など、子どもたちが気になっているNintendo Switch 2のゲームをしっかり掲載。持っていない人はゲームを買う参考に、持っている人は攻略情報でクリアーのヒントになります。

もちろん、まだまだ現役のNintendo Switchのゲームも紹介。超話題の『トモダチコレクション わくわく生活』は、島で暮らす編集部員たちの生活を覗き見。『マインクラフト』や『にゃんこ大戦争』、『逃走中』といった定番の人気ゲームの攻略・おもしろ情報も盛りだくさん！。

また、人気編集者「さなぴー」が主人公の『マイクラ』転移マンガを掲載。再録の第1話と、『てれびげーむマガジン』だけで読めるサブストーリーを同時掲載します。

(C） Nintendo

概要

【書 名】てれびげーむマガジン July 2026

【発売日】2026年6月1日（月）

【価 格】1,350円（本体1,227円＋税）

【判 型】本誌A4変形判・112ページ（＋付録48ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000075/

●ご購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900081

関連情報

●YouTube公式チャンネル

YouTube「てれびげーむマガジンチャンネル」も更新中！

https://www.youtube.com/@tvgamemagazine

毎月第３金曜日の夕方5時からは、ゲーム実況を担当する人気編集者・さなぴーの生放送をお届け中。視聴者のコメントに答えながら、そのとき最新のゲームを生実況します。

また、毎週木曜日には過去の『てれびげーむマガジン』付録DVDに収録した実況動画をアップ中。こちらではおもに、インディーゲームをお届けしています。

てれびげーむマガジン公式SNS

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てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は2026年に創刊18年を迎えるゲーム雑誌です。4歳～10歳くらいのお子様を対象としており、キャラクターのイラストやゲームの画面写真など、ビジュアルを中心にしたにぎやかな誌面が特徴。使っている漢字は小学3年生で習うものまでで、すべての漢字に読み仮名がふってあるので、文章を読む練習にもなります。

またてれびげーむマガジン編集部では、特定のゲームを特集した『別冊てれびげーむマガジン スペシャル』や、おもに『どうぶつの森』を中心としたかわいいゲームを取り扱う『ぴこぷり』、ゲームのキャラクター図鑑といった書籍など、お子様を対象としたゲーム関連雑誌・書籍を刊行しています。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、 株式会社KADOKAWAの100％子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp