米選別機の世界市場2026年、グローバル市場規模（長さ選別機、厚さ選別機）・分析レポートを発表
2026年5月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「米選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、米選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の米選別機市場は、2024年時点で7億3000万米ドル規模に達しており、2031年には9億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.8％と見込まれており、食品品質管理強化や農業機械化の進展を背景に安定した成長が期待されています。
米選別機は、米粒を大きさ、品質、重量などに基づいて分類・選別するための重要な設備です。砕米、未成熟米、不良粒などを除去することで、最終製品の均一性や品質を確保します。主に精米工場で利用されており、国内市場や輸出市場における品質基準への対応に不可欠な装置となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、食品品質基準強化、農業自動化需要増加、米輸出市場拡大、加工効率向上ニーズなどが挙げられます。
特に消費者の品質要求が高まる中で、均一で高品質な米製品への需要が増加しており、精密選別設備への投資が進んでいます。また、輸出市場では品質規格適合が重要であるため、高性能選別機導入が拡大しています。
さらに、農業分野における人手不足や生産効率向上への要求を背景に、自動化設備需要も増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「長さ選別機」「厚さ選別機」「その他」に分類されています。長さ選別機は米粒の長さに基づいて選別を行う方式であり、高品質精米用途で広く利用されています。厚さ選別機は厚みや重量差による分類に適しており、不良粒除去用途で需要が拡大しています。
用途別では、「精米工場・加工施設」「食品品質管理・検査機関」「大型小売店・スーパーマーケット」「その他」に分類されています。特に精米工場・加工施設分野は最大市場となっており、大規模加工設備向け需要が市場成長を支えています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、インド、東南アジア諸国を中心に米生産量が多く、精米設備需要が高い状況にあります。特に中国やインドでは農業機械化推進政策を背景に市場拡大が続いています。
日本や韓国では高品質米生産への要求が高く、高精度選別機需要が安定しています。
北米市場では大規模農業経営や食品品質管理強化が市場成長を支えており、欧州市場では食品安全基準強化に伴い高性能選別設備への需要が増加しています。
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【競争環境】
市場には多数の農業機械メーカーおよび食品加工設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、M. G. Industries、FOTMA Machinery、Orange Sorting Machines (India) Private Limited、Pugos Technologies、Rice Processing、Suri Engineers、NN Engineering Products、Lushan Win Tone Engineering Technology.,Ltd、Wuhan Yating Machinery Co., Ltd、Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd、PinYan Technology、Victor Farm Machinery、Oddly Rice Mill、Taizy Machinery Co., Ltd、Henan Institute of Grain Machinery Manufacturing Co., Ltd、Zhengzhou Hongjia Grain Machinery Co., Ltd、RICETEC Machinery、Sona Machinery Limited、Seedburo Equipment Company、Hubei Fotma Machinery Co., Ltd、US Agrotechなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「米選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、米選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の米選別機市場は、2024年時点で7億3000万米ドル規模に達しており、2031年には9億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.8％と見込まれており、食品品質管理強化や農業機械化の進展を背景に安定した成長が期待されています。
米選別機は、米粒を大きさ、品質、重量などに基づいて分類・選別するための重要な設備です。砕米、未成熟米、不良粒などを除去することで、最終製品の均一性や品質を確保します。主に精米工場で利用されており、国内市場や輸出市場における品質基準への対応に不可欠な装置となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、食品品質基準強化、農業自動化需要増加、米輸出市場拡大、加工効率向上ニーズなどが挙げられます。
特に消費者の品質要求が高まる中で、均一で高品質な米製品への需要が増加しており、精密選別設備への投資が進んでいます。また、輸出市場では品質規格適合が重要であるため、高性能選別機導入が拡大しています。
さらに、農業分野における人手不足や生産効率向上への要求を背景に、自動化設備需要も増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「長さ選別機」「厚さ選別機」「その他」に分類されています。長さ選別機は米粒の長さに基づいて選別を行う方式であり、高品質精米用途で広く利用されています。厚さ選別機は厚みや重量差による分類に適しており、不良粒除去用途で需要が拡大しています。
用途別では、「精米工場・加工施設」「食品品質管理・検査機関」「大型小売店・スーパーマーケット」「その他」に分類されています。特に精米工場・加工施設分野は最大市場となっており、大規模加工設備向け需要が市場成長を支えています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、インド、東南アジア諸国を中心に米生産量が多く、精米設備需要が高い状況にあります。特に中国やインドでは農業機械化推進政策を背景に市場拡大が続いています。
日本や韓国では高品質米生産への要求が高く、高精度選別機需要が安定しています。
北米市場では大規模農業経営や食品品質管理強化が市場成長を支えており、欧州市場では食品安全基準強化に伴い高性能選別設備への需要が増加しています。
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【競争環境】
市場には多数の農業機械メーカーおよび食品加工設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、M. G. Industries、FOTMA Machinery、Orange Sorting Machines (India) Private Limited、Pugos Technologies、Rice Processing、Suri Engineers、NN Engineering Products、Lushan Win Tone Engineering Technology.,Ltd、Wuhan Yating Machinery Co., Ltd、Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd、PinYan Technology、Victor Farm Machinery、Oddly Rice Mill、Taizy Machinery Co., Ltd、Henan Institute of Grain Machinery Manufacturing Co., Ltd、Zhengzhou Hongjia Grain Machinery Co., Ltd、RICETEC Machinery、Sona Machinery Limited、Seedburo Equipment Company、Hubei Fotma Machinery Co., Ltd、US Agrotechなどが挙げられています。