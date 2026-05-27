中国・蘇州の金鶏湖の夜景

AsiaNet 201549 （0079）

【蘇州（中国）2026年5月27日新華社＝共同通信JBN】5月22日から23日まで、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）の貿易相会合が蘇州で開催されました。2500年以上にわたり、世界に読み継がれてきた東洋の水郷都市・蘇州は、人文と経済の共同繁栄と共生という「両面刺繍」のような魅力によって、再び世界の注目を集めています。

訪れる人々は蘇州を、産業の活力と時代を超越した気品を兼ね備えた都市とみなしています。規模以上工業企業の総生産額が4兆9000億元を超え、中国第2位の工業都市として確固たる地位を築いており、これが蘇州の経済的な「ハードパワー」です。「City of a Hundred Gardens（百の庭園の都市）」の優雅さ、「City of a Hundred Museums（百の博物館の都市）」の奥深さ、そして「City of a Hundred Operas（百の戯曲の都市）」の活気が織りなす「Paradise on Earth（地上の楽園）」の色あせない魅力を生み出しており、これは蘇州の文化的な「ソフトパワー」です。古典庭園の精巧なレイアウトを用いて現代経済の景観を描き出し、両面刺繍の熟練の技によって東洋と西洋の架け橋となることで、蘇州は中国の改革開放の最前線の窓へと躍進しました。

会場に一歩足を踏み入れると、蘇州の古典庭園から着想を得たスカイブルーの歓迎バックボードが、国内外からのゲストを温かく迎えます。そこには江南の庭園文化が持つ優雅さと職人技が凝縮されており、中国国内および海外からの参加者に、江南の伝統ならではの独特の奥ゆかしさと温もりを感じさせてくれます。

蘇州刺繍の見事な作品の数々は、ゲストの足を止め、感嘆させました。28歳の蘇州刺繍作家でYao Huifen Suzhou Embroidery Art Museum（姚恵芬蘇州刺繍芸術館）の副館長を務めるYu Junyao氏は「美しさに言葉の壁はありません。異なる国や地域の人々の心を近づけてくれます」と語りました。Yu氏は明代の木版画「西廂記（The Romance of the Western Chamber）」を刺繍の技法で再現する取り組みを続けており、独自の解釈で色彩を鮮やかに加えています。「中国文化の複数の要素が融合していることから、会場でこの作品を実演することを選びました」と同氏は説明しました。「作品は古典的な愛の物語を伝え、蘇州刺繍の緻密な技を披露し、さらに木版画の美しさも際立たせています」。外国のゲストが最も興味を引かれていたのは、展示されていた、目を見張るほどの多種多様なステッチ技法でした。

一歩進むごとに新たな光景が現れ、あらゆる方向に美が展開しています。機知に富んだ蘇州の人々は、会場を「文化的なリビングルーム」へと変え、そこでは、長い歴史を誇る蘇州の無形文化遺産である刺繍、緙絲（こくし、つづれ織り）、宋錦などが、国内外のゲストを等しく魅了します。Taohuawu（桃花塢）木版年画の体験エリアは、大きな熱気に包まれています。ゲストは自身の縁起の良い絵柄を刷ろうと、熱心に列をなしています。この国家級無形文化遺産の省級代表的伝承者であるQiao Lanrong氏は、ゲストの体験用として、伝統的な絵柄「和合致祥（Harmony in Unity）」と革新的な「午年（Year of the Horse）」の吉祥版画の両方を用意しています。「小満（Grain Buds）」と題された作品を指差しながら、Qiao氏は次のように語りました。「ゲストの皆さまには、多色刷りの技法を実際に体験していただき、ご自身の作品をお持ち帰りいただけます。この会議が二十四節気の『小満』の時期と重なっていることから、私たちの版画芸術を通じて、中国の伝統的な二十四節気の知恵を共有したいと考えています」

タイの副首相兼商業相であるスパジー・スタンパン（Suphajee Suthumpun）氏は、インドネシアのビジネス関係者やアメリカの記者、そして会議に出席したさまざまな国や地域の友人たちと共に、蘇州刺繍の作品「APEC CHINA 2026」にそれぞれの一針を入れました。国境を越えた友情の絆を縫い合わせたこの作品は、アジア太平洋の連帯を示す、唯一無二の証となっています。

イノベーションは、蘇州の目覚ましい経済的成功の魔法の鍵であり、同時に、その歴史的・文化的遺産が今も色あせない活力を保ち続けている秘密でもあります。

今回の会議に向けて、蘇州の手縫いチャイナドレスの無形文化遺産伝承者であるJin Yi氏は、市花のキンモクセイ、名物の上海ガニ、そして伝統芸能「蘇州評弾」の楽器といった地元の要素を、中国の結びボタン（パンコウ）の芸術に取り入れました。これらの作品は美しいだけではありません。ブローチやカラーピンに仕立てることもでき、海外からのゲストは、中国の伝統的な職人技に宿るしなやかさと温もりをじかに体験することができます。

Suzhou Taihu Snow Silk Co., Ltd.は、十二支をシルク製品にクリエーティブな手法で統合し、外国人客だけでなく若い消費者の心もつかむ文化商品を生み出しています。

文化の活力は、現代生活という織物の中にどれほど深く織り込まれるかにあります。蘇州は一貫して、イノベーションを用いて歴史的遺産に命を吹き込んできました。文化遺産を現在に生かし、未来に向けて力を与えているのです。

緙絲（絹織物）の織り技法の省級代表的伝承者であるChen Wen氏の目には、この古代の工芸技法は現代の表現媒体として映っています。中国古典絵画の趣を保ちながらも、日常の美しさや文化的な共鳴をますます豊かに織り込むようになっているのです。この「失われつつある技法」をより身近なものにするために、Chen氏はマレーシア、シンガポール、ニュージーランドなどで展覧会を開催しただけでなく、伝統的な構造を基にした新しい緙絲学習用の織機も開発しました。さらに、小中学校で体験講座を開くことで、Chen氏は文化そのものを教室にもたらし、子供たちは指先で押し引きする動きを体験しながら、1本1本の糸に息づく中国の知恵に触れることができます。Swiss Mechanical Processing Allianceの理事であるJoerg Heinrich氏は、長年にわたって繊維機械の分野に従事してきたことから、このような文化的な光景にひときわ親しみを覚えたと述べました。

APECの会場を歩いていると、思いがけず蘇州式の盆栽に遭遇するかもしれません。中でもひときわ目を引くのは、樹齢200年を数える「Dragon in Repose, Phoenix at Ease（龍蟠鳳逸）」と題された見事な真糸杉の作品です。それは会場に緑を添えるだけでなく、国内外のゲストが館内にいながらにして、蘇州庭園の哲学的な神髄に触れる趣をもたらしています。

Suzhou Gardens and Greening Administration Bureau（蘇州市園林・緑化管理局）が直接管理するAdministration of the Humble Administrator's Gardenの代表は「これは自然を縮小することではなく、限られた空間の中で、自然、時間、そして人間の関係性を再編することなのです」と述べました。この国際的なプラットフォームを通じて、同代表は、蘇州庭園が単に古典的な形態で存在するだけでなく、盆栽、調度品、そして現代的な表現を通じて、今日の公共の文化空間へと溶け込み、蘇州が世界とつながるための、穏やかながらも力強い言語になり得るということを、国内外のゲストに示したいと願っています。

APEC貿易相会合は、千年の歴史を持つ姑蘇（Gusu、蘇州の雅称）と世界からの訪問者を結びつけ、多くの美しい出会いを生み出しました。会場の外では、ゲストたちが平江路（Pingjiang Road）を散策し、古い路地や耦園を訪れ、江南の本質を形作る文化、商業、観光が融合する魅力を満喫しました。ゲストたちは拙政園を巡って、「方寸の中に天地を創り出す」という東洋の美学を堪能したほか、周荘や同里といった古鎮を訪れ、手漕ぎ舟に揺られ、評弾や昆劇に耳を傾けながら、水郷の情緒と江南のライフスタイルを直接体験しました。

Benelux Chamber of Commerce in China（中国ベネルクス商工会議所）のプロジェクトマネジャーであるFlor Baeyens氏は「企業が投資先を探す際、私たちは常に、つながりを築くことができるのはどこかと考えます。蘇州では、地元の深い文化や芸術、そして精巧な職人技を真に感じることができます。これがあるだけでも、投資やビジネスの正式な交渉が始まる前から、双方が共通の基盤を見つけることが容易になります」と述べました。

ナイキ（Nike）のChief Government Affairs and Public Policy Officer（最高政府渉外・公共政策責任者）兼グループバイスプレジデントであるJorge Casimiro氏は、Asia-Pacific Business Leaders Partnership Dialogue and 2026 Suzhou Global Investment Promotion Conference（アジア太平洋ビジネスリーダー・パートナーシップ対話および2026年蘇州グローバル投資促進会議）で「蘇州はイノベーションと機会に満ちた都市です。私たちは1996年に太倉（Taicang）に最初の実店舗をオープンし、ナイキはこの地で成長を続け、蘇州とともに発展してきました」と語りました。同氏は蘇州を高く評価し、ナイキがこの都市への投資を続けていく方針を改めて示しました。優れた立地条件と質の高いビジネス環境を背景に、蘇州はナイキの中国事業における重要拠点になっています。2010年に太倉で物流センターを設立して以来、同社は業務効率を5倍に引き上げ、総投資額は3億ドルを超え、年間の取り扱い能力は1億8000万ユニット以上に達しています。

また、蘇州にはバレエ団、交響楽団、そして中国伝統音楽の管弦楽団が拠点を置いています。教育・医療・文化・スポーツの分野で、国内外の優れた資源を継続的に呼び込み、外国人住民の生活を便利にするための各種支援策も導入しています。蘇州は、14年連続で「外国人材にとって最も魅力的な中国の都市」に選定されています。

文化的繁栄と経済的活力は互いに補完し、蘇州の人々の中に、大胆に行動し、効果的に実行し、卓越性を絶えず追求するという精神を育んでいます。2500年の歴史を持つ蘇州は現在、開放と包容の姿勢で世界を迎え入れ、国内外の来訪者に、都市の文化的魅力こそが最高のビジネス環境であると感じさせています。

ソース：The 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministers Responsible for Trade Meeting