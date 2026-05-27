DOSIsoft、個別化核医学およびセラノスティクスのためのソフトウェアイノベーションを加速する専門組織「DOSIsoft Theranostics」を設立





パリ, 2026年5月26日 /PRNewswire/ -- SNMMI 2026に先立ち、放射線腫瘍学および核医学向け線量測定ソフトウェアのリーディングプロバイダーであるDOSIsoftは本日、セラノスティクスソフトウェアの開発に特化し、より広範な日常臨床への導入を目指す専門組織「DOSIsoft Theranostics」の立ち上げを発表しました。

セラノスティクスに完全に特化した独立した企業として、DOSIsoft Theranosticsは、中立的で信頼されるソフトウェアパートナーとしてより広範な臨床および産業エコシステムに貢献する独自の立場にあります。同組織は戦略的な自律性を備えており、独自のイノベーション、パートナーシップ、および長期的な投資を追求しています。

診断と標的療法を組み合わせることで真に個別化された治療を可能にするセラノスティクスは、臨床的および産業的な拡大の新たな段階に入りつつあります。DOSIsoftが培ってきた20年以上の専門知識を基盤に、DOSIsoft Theranosticsは、放射性医薬品治療をサポートするソフトウェアソリューションのイノベーションを加速させます。これにより、より定量的なイメージング、AI主導のワークフロー、および個別化ケアに向けた核医学の進化を推進します。

日常的な臨床使用に焦点を当てた同組織は、個別化された患者の治療モニタリングが、複数の画像モダリティ、病院の診療科、連続する治療サイクル、および複合的な治療アプローチにわたることが多くなっている分野を対象に構築されています。最先端のソフトウェアツールと専門的な科学的知見は、研究や臨床イノベーションの進展にも貢献します。

DOSIsoft Theranosticsの中核をなすのは、DOSIsoftのセラノスティクス向けフラッグシップソフトウェアプラットフォームであるPLANET®です。外部放射線治療の治療計画におけるDOSIsoftの実績に根ざしたPLANET®は、高度なボクセルベースのマルチ放射性核種線量測定機能と、完全なマルチモダリティDICOM相互運用性を備えた包括的なプラットフォームへと進化しました。FDA 510(k)およびCEマークを取得しているPLANET®は、世界中の主要な病院や学術センターに導入されています。そのベンダーニュートラルなアーキテクチャは臨床医に柔軟性を提供し、多様な臨床ワークフローや治療戦略をサポートします。

「セラノスティクス専門の組織を設立することは、急速に拡大するこの分野に対するDOSIsoftの長期的なコミットメントを反映しています。これにより、DOSIsoft Theranosticsに戦略的焦点と俊敏性がもたらされ、イノベーションの加速、新たなパートナーシップの育成、および世界中でのセラノスティクスアプリケーションの拡大が可能になります」と、DOSIsoftのCEOであるMarc Uszynski氏は述べています。

DOSIsoft Theranosticsは、SNMMI 2026（#1358）に出展します。

DOSIsoftについて

2002年に設立されたDOSIsoftは、放射線腫瘍学および核医学向け線量測定ソフトウェアのマーケットリーダーであり、がん治療の質の向上と患者の安全性確保に専念しています。80カ国、800以上の病院センターにおいて1,000以上の導入実績を持つDOSIsoftは、放射線治療の品質保証、セラノスティクス、および個別化線量測定のための先進的なソリューションを提供しています。Gustave RoussyおよびInstitut Curieからのスピンオフ企業であるDOSIsoftは、世界中の主要ながんセンターとの緊密な協力関係を通じてイノベーションを続けています。DOSIsoftは、欧州のThera4Careプロジェクト（Theranostics Ecosystem for Personalized Care）の貢献パートナーです。

問い合わせ先：chen@dosisoft.fr

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2986525/DOSIsoft_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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