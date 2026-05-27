ギガフォトン、九州事務所にトレーニング用レーザーを導入

トレーニング環境整備によりお客様サポート体制を強化

栃木県小山市--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 半導体リソグラフィ用光源メーカーのギガフォトン株式会社（本社：栃木県小山市、代表取締役社長：榎波龍雄）は、2026年6月にギガフォトン九州事務所内にトレーニング用レーザーを導入し、お客様のサポート体制を強化すると発表しました。

近年のAI需要増加による半導体産業の成長により、今後更なる投資の増加が見込まれます。それに伴い、工場で稼働するギガフォトンのレーザー台数も増加することから、ギガフォトンではサービス強化を図るため、フィールドサービスエンジニア（FSE）の育成環境充実を目的に、九州事務所内にトレーニング用レーザーを導入し、2026年6月から運用を開始します。

今回、同事務所内にクリーンルームを開設し、最大3台のトレーニング用レーザーが設置可能となります。今回の導入により、FSE育成キャパシティをさらに拡大させることで、迅速なスキルアップを実現します。また、西日本地区に工場を有するお客様に向けたトレーニングを実施できる環境を整え、さらに連携を強化します。

ギガフォトン代表取締役社長兼CEOの榎波龍雄氏は、こう述べています。「成長と拡大を続ける半導体産業への貢献に向け、ギガフォトンは世界各地のトレーニング体制を拡充し、お客様へのサポート体制の更なる強化に取り組んでいます。ギガフォトンは今後も、お客さまとのオープンで価値のあるコミュニケーションを重視し、半導体産業の需要に対する供給責任を着実に果たしていきます。」

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