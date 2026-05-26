Vivid Sydney 2026が開幕、街はかつてない輝きを放つ

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こちらをクリック して、「Vivid Sydney 2026」の点灯式の様子（ボタンを押すKamper大臣やシドニー・ハーバーを彩る花火など）の画像およびVNRをご覧ください。コンテンツはオーストラリア東部標準時（AEST）午後10時から公開されます。

全プログラムとチケットは、www.vividsydney.comで入手可能です。

シドニー、2026年5月26日 /PRNewswire/ -- Vivid Sydneyの16回目の開幕に伴い、シドニー港とCBD（中心業務地区） が再び色鮮やかな都市として生まれ変わりました。フェスティバル初となる今年は、アーティストやクリエイターが活動するためのテーマがないため、来場者は、キュレーションされた光、心、音楽、食のイベントや体験を通して、比類ないクリエイティビティを目にすることができます。



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本日より、フェスティバル参加者は23夜にわたって200を超えるイベントを体験できます。これらのイベントは五感を刺激し、心を揺さぶり、未知の驚きを呼び覚ますものであり、地元の人々にも観光客にも、シドニーをまったく新しい視点で楽しむまたとない機会を提供します。

43のインスタレーション、プロジェクション、大規模なパブリック・アート作品を含む6.5kmのライト・ウォーク、そして待望のドローン・ショーが復活し、今年は22のパフォーマンスでコックル湾を明るく照らします。

さらに、大人気の「Vivid Fire Kitchen」はバランガルー保護区に新たな会場を構え、一流のシェフたちが勢揃いしています。一方、「Vivid Minds」（旧「Ideas」）では、世界をリードするクリエイティブな人材による、世界最高水準の対談やパフォーマンスが繰り広げられます。

Vivid Sydney Festivalのディレクターを務めるBrett Sheehy AOは次のように述べています。「今年は、Vivid Sydneyのエキサイティングな進化の始まりです。本プログラムをすべての分野に拡大し、アーティスト向けの募集要項を公開するとともに、特定の主要テーマに限定するという創作上の制約を撤廃しました。

「来場者は、新しい場所や思いがけないインスタレーションを探検し、日没後も日中もフェスティバルをより長い時間楽しむことができる、より没入的でインタラクティブな体験を期待することができます。

「Vivid Sydneyが目指すクリエイティビティの核心に立ち返り、オーストラリアを代表するタレントを紹介する素晴らしいプラットフォームであると同時に、伝説的な国際的タレントをシドニーの風景に登場させるチャンスでもあります。」

Vivid Sydneyのパートナー企業

2026年も引き続き、とが主要パートナーとして参画します。KiaとSamsung Electronics Australiaが主要パートナーとして参画します。

Kiaは5年連続で主要パートナーとして参加し、ブライ & バーニー保護区にてKia Refractionを展示します。

Samsungは、パートナーとして5年目を迎えるにあたり、ファースト・フリート・パークにて、没入型でインタラクティブな彫刻インスタレーション「スカイポータル・スタジオ」 を展開します。

2026年の主要パートナーとして、IRENが加わりました。同社は「Star-Bound : Vivid Sydney Drone Show」のスポンサーを務めています。

2026年の公式パートナーとして、Lilly Australiaが加わります。創業150周年を迎えるLillyは、Vivid Mindsの一環として、A New Horizon of Healthと題したパネルディスカッションを行います。

Uberもオフィシャル・パートナーとして加わり、エリア全域に専用の乗車・降車ゾーンを設置しています。

Dine Out with Uber Eats は、Vivid Fire Kitchenのフード・フォー・ソート・ステージのプレゼンティング・パートナーでもあります。

2026年のチャリティ・パートナーは、Foodbank NSW & ACTです。同団体はタンバロング・パークにて、インタラクティブなインスタレーション「Foodbank Truck Packer」を出展します。

Vivid Sydneyは5月22日（金）から6月13日（土）まで開催されます。詳細はvividsydney.comをご覧ください。



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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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