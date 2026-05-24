映像制作・ARコンテンツ制作を手掛けるNASHFILM／ナッシュフィルム（東京都）は、AR制作サービス「DougAR（どうがある）」において、生成AIを活用した新たなAR制作サービスの提供を開始しました。 本サービスでは、写真やイラストなどの静止画像をもとに、動画や簡易的な3Dコンテンツを生成し、AR体験として表示することが可能です。

背景

近年、イベント、販促、観光、採用活動などでAR活用のニーズが高まる一方、動画素材や3Dデータの準備が導入時のハードルとなっていました。 特に中小企業や自治体においては、制作コストや制作期間の制約から、AR導入を見送るケースも少なくありません。 こうした課題を受け、ナッシュフィルムでは生成AI技術と映像制作のノウハウを組み合わせ、「素材が十分にない状態からでもAR体験を制作できる」新たな制作フローを整備しました。

サービス概要

本サービスでは、以下の工程を一括して提供します。 ・写真・イラストなどの静止画像から動画を生成 ・画像をもとに簡易3Dコンテンツを生成 ・生成したコンテンツをARとして表示 ・WebAR（アプリ不要）／アプリARに対応 ユーザーはスマートフォンをかざすだけで、画像をもとに生成された動画や3DコンテンツをARとして体験できます。

特徴

■ 素材が少なくてもAR制作が可能 従来必要だった動画素材や3Dデータがない場合でも、画像1枚を起点にARコンテンツを制作できます。 ■ 低コスト・短納期で導入しやすい 既存素材の撮影や3D制作にかかる工数を抑えることで、従来よりも導入しやすい価格・スケジュールでのAR制作が可能です。 ■ 映像制作会社による品質調整 生成AIによる素材生成だけで完結させず、ナッシュフィルムの映像制作ノウハウを活かして、用途に合わせた見せ方や演出を調整します。 ■ 既存のAR制作サービスとの併用が可能 すでに動画や3D素材がある場合は従来のDougARを活用し、素材が不足している場合にはAI生成を組み合わせるなど、案件に応じた柔軟な提案が可能です。

活用シーン

・展示会・イベントでの集客施策 ・観光・地域プロモーション ・企業の採用活動・ブランディング ・キャラクターコンテンツの展開 ・商品・サービス紹介の演出強化

ARサンプルについて

DougARでは、アプリ不要で体験できるWebARを中心に、動画AR、画像AR、3D立体AR、3D平面AR、フォトフレーム、スタンプラリーなどのARサンプルを公開しています。 実際にスマートフォンでQRコードを読み込むことで、AR表示のイメージを確認できます。 ARサンプル集 https://dougar.biz/dougar.pdf PDFには、動画AR、等身大ARスタンド、3D立体AR、画像AR、3D平面AR、身体認識AR、手認識AR、顔認識AR、スタンプラリー、アプリARのサンプルが掲載されています。

今後の展開

今後は、生成AIと映像制作を組み合わせたコンテンツ開発をさらに強化し、ARを活用した体験型プロモーションの領域を拡大していく予定です。

サービスサイト

DougAR（どうがある） https://dougar.biz/ai-ar.html

代表コメント

NASHFILMでは、これまで映像制作とAR制作の両面から、企業や地域のプロモーションを支援してきました。 生成AIの進化により、素材不足やコスト面でAR導入が難しかったケースでも、より柔軟な提案が可能になっています。 今後も、映像制作で培った表現力を活かしながら、ARをより身近なプロモーション手段として提供してまいります。 日高 尚人 NASHFILM 代表

事業者概要

屋号：NASHFILM（ナッシュフィルム） 代表：日高 尚人 所在地：東京都 事業内容：映像制作、ARコンテンツ制作、AI映像生成、プロモーション企画 Webサイト：https://nashfilm.jp/ ARサービスサイト：https://dougar.biz/

本件に関するお問い合わせ先

NASHFILM／DougAR担当：日高 メール：info@dougar.biz URL：https://dougar.biz/