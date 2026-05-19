2026年4月度 入札・公募件数は8.4万件　新年度入りで持ち直し【入札王】

株式会社ズノー

調査トピックス

- 入札・公募件数は84,410件。前月比109.5％で増加し、8万件台に回復。- 建設・設備関連を中心に増加する一方、一部業務系カテゴリでは減少。- 入札予定情報件数は191,293件。前月比844.5％で大幅増。

入札・公募件数の推移

前月から回復 8万件台に増加

各機関が公示する入札案件・公募案件を集計したものです。

月別の入札・公募件数

2026年4月の入札・公募件数は84,410件でした。前月（2026年3月：77,101件）から7,309件の増加（前月比109.5％）となり、3月から持ち直して8万件台に回復しました。

一方、前年同月（2025年4月：90,141件）と比較すると5,731件の減少（前年同月比93.6％）となり、前年の水準は下回っています。

業種別にみる入札件数の分布と変化

建設・設備関連を中心に増加

2026年4月の業種カテゴリ別の件数

2026年4月の業種別入札件数では、建設・設備関連を中心に前月から増加が見られました。

物品・機器系では、「家具・寝具・什器・備品等」が3,747件（前月比121.9％）、「工作・産業・農業・建設用機械器具類」が3,546件（前月比148.2％）、「各種車両・船舶・航空機」が2,861件（前月比171.2％）となり、前月から増加しています。

また、「情報処理機器・ソフト及び業務」は4,136件（前月比88.2％）となり、前月から減少しました。

委託・業務系では、「調査・研究業務」が7,390件（前月比115.6％）となった一方、「建物等の維持管理（清掃・警備・受付等）」は4,737件（前月比47.0％）、「廃棄物の収集・運搬・処理等」は837件（前月比36.0％）となり、前月から大きく減少しています。

建設・インフラ関連では、「建築工事」が3,197件（前月比290.6％）、「空調・換気・給排水・衛生機器及び工事」が7,498件（前月比159.2％）、「造園・公園等整備」が6,436件（前月比165.5％）、「設計・測量」が9,248件（前月比129.8％）となり、複数のカテゴリで増加が見られました。

入札予定情報件数の推移

前月から大幅増 19万件台に増加

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

月別の入札予定情報件数

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

2026年4月の入札予定情報件数は191,293件でした。前月（2026年3月：22,651件）から168,642件の増加（前月比844.5％）となり、大幅に増加しました。

また、前年同月（2025年4月：211,933件）と比較すると20,640件の減少（前年同月比90.3％）となりました。4月は例年、入札予定情報件数が大きく増加する傾向があり、2026年も同様の動きが見られています。

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調査概要

名称：入札・公募・予定情報の月次レポート（2026年4月）

調査方法：入札情報提供サービス「入札王」の情報から分析

調査対象日：2024年5月1日～2026年4月30日

調査対象情報数： 3,499,324件



■データの集計について

◆月別の入札・公募件数

「入札王」のデータベースにある入札情報から算出。落札情報を含みません。

◆2026年4月の業種カテゴリ別の件数

「入札王」が独自に49業種カテゴリに分類したデータから算出。

複数の業種カテゴリが1案件に付与されることがあるため、業種カテゴリの合計件数が月別の入札・公募件数にはなりません。

◆月別の入札予定情報件数

「入札王」が各月に収集した入札予定情報数から算出。

■法人概要について

株式会社ズノー

所在地：東京都港区東麻布1-5-2 ザイマックス東麻布ビル8F

入札王事務局 直通03-6441-0332

設立：2004 年7 月/ 資本金：75,385 千円/ 代表取締役：高瀬真尚

E-mail : supportking@nyusatsu-king.com



■事業内容

・全国の公共機関の入札・落札情報を提供するASPサービス「入札王」運営

・TV番組、YouTube等の映像制作

・TV番組等エンターテイメントから企業関連まで、リサーチ＆コンサルティング

・VRなど、最先端のデジタル関連の設計、制作、運営

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