お子様が主役の「はじめてのフレンチ2026」開催レポート アニヴェルセル みなとみらい横浜で“食べる・学ぶ・考える”スペシャルイベント

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、5月5日(火・祝)に、お子様が主役のフレンチ体験イベント「はじめてのフレンチ2026」をアニヴェルセル みなとみらい横浜で開催しました。ESGの取り組みとして2023年に初開催し、4年連続となる本年は、20組69名のご家族が来場しました。4歳から9歳のお子様が本格的なコース料理を味わいながら、テーブルマナー講座や、今年ならではの「南極」をテーマにした特別コンテンツ、シェフ・パティシエ体験などを楽しみました。参加者アンケートでは満足度は100％とご好評いただき、日頃は経験できない機会を通じて家族の新しい記念日になったという声を多数いただきました。今後もアニヴェルセルのビジョンである、「お客様の人生に寄り添い 感動を提供し続ける 記念日プロデュース企業となる。」を目指して取り組んでまいります。

南極の魅力を体感！「南極料理人」シェフによる特別講話

「アニヴェルセル みなとみらい横浜」HP :https://www.anniversaire.co.jp/wedding/minatomirai/

今回は、約1年3ヶ月間にわたり「南極地域観測隊」の調理隊員を務め、2月末に帰国したばかりのアニヴェルセルシェフ・多賀 高が登壇。極地での生活を紹介するとともに、実際に日本へ持ち帰った「南極の氷」を間近で体感できる特別コンテンツを用意しました。数万年前の空気が閉じ込められた氷が溶ける音を聴くなど、お子様の好奇心を刺激する貴重な体験となりました。

親子で目指す“フレンチマスター”

オリジナルコック帽を身にまとい、キッズシェフに変身したお子様たちは、フレンチを楽しむ際の作法をはじめ、ナフキンやカトラリーの使い方など、本格的なフレンチマナーを学びました。昨年も大好評だったオープンキッチンでのシェフ・パティシエによる調理実演を今年も実施。目の前で料理が仕上がる音や香りを五感で楽しみながら、プロの技を間近で見学しました。さらに、肉料理へのソースがけや、各テーブルへのサービス体験、ご家族のリクエストに応えるケーキのデコレーション体験も行い、作る・運ぶ・食べるという一連のプロセスを網羅。お子様が楽しみながら、食の大切さや職業への関心を深める「食育・職業観の育成」につながる時間を提供しました。イベントの結びには、シェフやパティシエと直接交流しながら、次回食べたいメニューを記入したリクエスト表を手渡したお子様たちに、頑張った証として「フレンチマスター」のオリジナル認定証を授与しました。

イベントレポート

「食材や調理器具に関するクイズ」…親子で会話をしながら一緒に挑戦！

「オリジナルドリンク」…好きなシロップとジュースを混ぜて、お気に入りの飾りをトッピングして完成！

「フレンチコース料理体験」…大人と一緒のグラス・カトラリーでフレンチ初体験！

「プロフェッショナルによる実演」…オープンキッチンを使って目の前でパフォーマンス！

「シェフ体験」…コックコートを着て出来立ての肉料理にソースをかけて完成！

「パティシエ体験」…家族のリクエストを叶えるためにケーキやアイスに飾り付け！

「オリジナルフレンチマナー認定証」…お子様が次回のメニューをリクエスト、お礼に認定証をプレゼント！

お客様の声

当日ご参加いただいた方のアンケートを一部抜粋してご紹介いたします。

「結婚式の時や記念日レストランに訪れるたびにあの時を思い出せて、毎回美味しく素敵なおもてなしに感動しています」

「“ママ大好き”って気持ちを込めて作ったよ！とデコレーションしたケーキをくれました。とても嬉しかったです」

「シェフやパティシエさんが目の前でパフォーマンスをしてくれるので、子どももなりきってソースかけや、スイーツ作りを楽しみながら夢中で取り組んでいました」

「ナイフ・フォークの使い方を教えたことはありますが、今日、思ったよりもうまく使えていて感心しました。子どもの成長を実感する機会にもなり、とてもうれしいです」

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

アニヴェルセルの式場一覧はこちら https://www.anniversaire.co.jp/halls/