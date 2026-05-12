日台観光連携の深化に向けて

株式会社康福旅行社

株式会社康福旅行社（東京本社）（以下「康福旅行社」）は、日本インバウンド市場のさらなる開拓を目的として、台湾の「可楽旅遊グループ」と正式に業務提携を開始いたしました。

本提携により、両社は送迎車両の手配、ホテル予約、現地観光チケットの手配など、より包括的かつ多様な訪日旅行サービスの提供に取り組んでまいります。あわせて、日本の観光事業者の台湾市場への進出支援およびプロモーション活動の代行も行い、双方のリソースを統合することで、より多くの台湾人旅行者に日本各地の魅力と文化を深く体験していただくことを目指します。

■ テクノロジー活用：TL-Lincoln宿泊予約・販売管理システムの導入

康福旅行社は、サービス品質および業務効率のさらなる向上を目的として、日本国内で高いシェアを誇る宿泊予約・販売管理システム「TL-Lincoln」との契約を締結いたしました。

今後は本システムを通じて日本全国のホテルリソースを統合し、リアルタイムかつ安定した予約サービスを提供してまいります。これにより、予約効率の向上に加え、豊富な在庫確保と価格競争力の強化を実現し、旅行体験全体の最適化を図ります。

■ 強固なパートナーシップによるサプライチェーン強化

可楽旅遊グループは創業45年以上を誇る台湾有数の大手旅行会社であり、日本旅行市場において長年の実績を有しています。年間1万団体以上、延べ30万人以上の訪日旅行者を取り扱うなど、豊富な商品企画力と安定した販売チャネルを有しています。

今回の提携により、康福旅行社との連携を通じて、日本向け旅行商品のサプライチェーンをさらに強化し、企画立案から現地オペレーション、リソース統合に至るまで、商品品質とサービス水準の向上を図ります。多様化する旅行者ニーズに応える高付加価値な商品提供を目指します。

■ 提携のコアバリュー

両社は、商品の深化および宿泊・交通手配の安定供給を重視し、現代の旅行者が求める高品質な旅行体験を総合的に提供してまいります。

■ 体験価値の深化とテーマ型商品の創出

康福旅行社は、台湾市場における訪日需要の継続的な拡大に伴い、従来の人気観光地に加え、より深い体験やパーソナライズされた旅へのニーズが高まっていると認識しています。

本提携を通じて、地方創生、文化体験、食の探訪、サステナブルツーリズムなどをテーマとした多様な商品開発を推進し、日本各地の観光振興にも寄与してまいります。

今後、重点的に展開するテーマは以下の通りです。

地方創生：日本の地方都市における新たな観光資源の発掘

文化体験：伝統工芸と先端技術を融合した体験型プログラム

美食探訪：地域の職人による料理や季節限定の食体験

サステナブルツーリズム：鉄道利用の促進など環境配慮型観光の推進

■ 今後の展望

康福旅行社と可楽旅遊グループは、今後も連携を一層強化し、日台双方の強みを活かした競争力の高い訪日旅行商品を開発してまいります。

さらに、革新的なマーケティングおよび多様な販売チャネルを活用し、より多くの台湾人旅行者の訪日を促進し、双方にとって価値ある観光ビジネスの発展を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社康福旅行社

所在地：東京都港区新橋1-14-8 VORT新橋一丁目７階

事業内容：訪日外国人向け国内旅行サービスの企画・手配および運営 等

康福旅行社は、日本におけるインバウンド旅行サービスを中心に、送迎車両手配、宿泊予約、観光チケットの提供など、多様なサービスを展開しています。日本の観光産業に対する深い知見と、現地サプライヤーとの強固なネットワークを活かし、市場動向を迅速に捉え、柔軟かつ競争力の高い商品とサービスを提供しています。

また、日台観光交流の架け橋として、日本企業の台湾市場進出支援やビジネスマッチングにも積極的に取り組んでいます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社康福旅行社

担当：金島 龍国

TEL：03-6257-2086

Email：ryugoku.kaneshima@colatour.co.jp