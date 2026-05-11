ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、RapiNzオフィシャルサイトがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社サンミュージック名古屋（愛知県名古屋市、代表取締役：和田哲幸）」が運営するダンス＆ボーカルグループRapiNz（ラピンズ）のオフィシャルサイト兼ファンクラブを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブのご紹介◆

シール交換界隈をにぎやかす？！ダンス＆ボーカルグループ「RapiNz（ラピンズ）」のオフィシャルサイト兼ファンクラブがオープン！

RapiNzオフィシャルファンクラブでは、会員限定の様々なコンテンツが楽しめる「RaZプラン」と、より深くメンバーを応援できる「メンバー個別プラン」の2つのプランをご用意しております。みなさまのご入会をお待ちしております！

●サイト名：RapiNzオフィシャルサイト

●URL：https://rapinz.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●RaZプラン：月額660円

RapiNzの会員限定コンテンツ（ブログ、ギャラリー等）が楽しめる、スタンダードなプランです。

●メンバー個別プラン：月額2,750円

各メンバー毎にプランをご用意。

RaZプランの全特典に加え、メンバー本人からの個別メッセージやデジタル特典券が付与される充実のプランです。

※複数メンバーのプランに重複して加入していただくことも可能です。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

ご入会と同時に、会員番号を刻んだデジタル会員証を発行いたします。マイページより、デザインパターンの変更が可能です。

２.誕生日メッセージ

お誕生日当日に、メンバーからのメッセージをサイト内メッセージボックスにお届けいたします。

３.ブログ

活動の裏側や、プライベートなエピソードをお楽しみいただけます。

４.ギャラリー

ライブパフォーマンスのベストショットから、練習中のオフショットまで。会員専用ギャラリーにて公開いたします。

５.ムービー

ここでしか観られない特別な映像をお届けいたします。

６.1on1ビデオトーク

メンバーと1対1でオンラインビデオトークができる特典券をご購入いただけます。

※特典券は有料での販売となります。

※有効期限は3ヶ月となります。

※開催は不定期です。開催告知をお待ちください。

７.画像・動画販売

ファンクラブ会員限定の、画像または動画をご購入いただけます。

８.チケット先行販売

一般販売に先駆けて、各種イベントの先行販売にお申し込みいただけます。

９.バースデーメッセージカード送付

お誕生月に、ご登録の住所へRapiNzより心を込めたバースデーカードを郵送いたします。

10.個別メッセージ

メンバー本人から、メッセージをお届けいたします。

※メッセージはメンバーによる不定期更新となります、毎日必ず届くものではございません。

※ご加入前に送付されたメッセージはご覧いただけませんのであらかじめご了承ください。

11.推しメンカード/推しメン設定

メンバーから1名、「推し」を設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

12.デジタル特典券

毎月1枚、各イベント会場でご使用いただける2ショット券が付与されます。

※有効期限は3ヶ月となります。

◆プラン加入特典 コンテンツ比較表◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/260_1_c05fdf432c5f766bec44bb1c52391ca2.jpg?v=202605110352 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆RapiNzからのコメント◆

KEIGO / 成田圭吾

とうとう！念願のファンクラブ開設です

こうやってひとつひとつ目標を叶えていけるのは、応援してくれるRaZのみんながいるから！

本当にいつもありがとう！！！

ファンクラブでしか見られない、あんなものやこんなもの！

ワクワクコンテンツがめちゃくちゃ盛りだくさんだよー！

RaZと俺らのSPECIALな秘密基地にしていこ⚡️🫶 お楽しみに～！

ARI / 有泉陵佑

ついに！！ファンクラブ開設だー！！！

一つの夢だったファンクラブ

感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう！！

RapiNzとRaZのみんなで作りあげる大切なファンクラブ！

あふれんばかりの幸せをみんなに届けていくから、しっかり受け取っていってね！



RaZの輪がどんどん広がって、ワクワクが止まらないよ！

これからのRapiNzもお楽しみに





KOSE / 吉川航生

RapiNzのファンクラブへ！ようこそ！RaZ！！！

嬉しい！念願！！

ファンクラブを通して、みんなにもっともっと楽しいことを届けていけるって考えたら、夜も眠れへん！😪💤

いつも支えてくれるRaZのおかげで、こうして活動の幅を広げることができています！！

ほんとにありがとう！！

え！めっちゃ楽しみ！！RaZ！お楽しみに～！

TAKI / 梶原太輝

RapiNzファンクラブついに開設！！

やったー！！！こうして発表できることが、とっても嬉しいです！

ファンクラブを開設できたのは、いつも温かく支えてくれるRaZのみんなのおかげです。本当にありがとう！！

RapiNzをより身近に感じ、一緒に楽しめる場所になるよう、様々なコンテンツを準備しています！

楽しみにしていてね！ ここでしか見られない、僕たちの新しい一面をお届けできる特別な場所にしていきたいな！



みんな、一緒に楽しも～！！・

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/