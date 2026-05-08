4月の先行3店舗が滑り出し堅調！　“複合型ハイブリッド店舗”への展開が加速する「油そば総本店」　5月に17店舗を連続リニューアルで一気に20店舗体制へ！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「油そば総本店」は、「壱角家」および系列店舗「品川家※」店舗を活用した複合型ハイブリッド店舗として、2026年5月に17店舗を順次リニューアルオープンいたします。4月28日（火）から3日連続で実施した3店舗のリニューアルオープンが堅調な滑り出しとなったことを受け、5月中にさらに17店舗へ導入し、約1ヶ月で20店舗体制へと拡大する予定です。

今回の展開では、有楽町、品川、大宮、浅草、新宿、池袋、千葉、津田沼、西船橋など、駅近・繁華街立地の壱角家店舗を中心に「油そば総本店」を導入します。ランチ、仕事帰り、飲み会後、深夜帯の食事など、多様な利用シーンに対応し、より多くのお客様に油そばを楽しんでいただける環境を広げてまいります。

※品川家は壱角家の系列店舗です。

「油そば総本店」は、つるもち食感の中太麺に、風味にこだわった特製ダレを絡めて味わう油そばブランドです。豊富なトッピングや調味料を組み合わせることで、来店ごとに自分好みの一杯を楽しめる点も特長です。今後も「壱角家」の店舗網と運営基盤を活用しながら、「油そば総本店」の導入店舗拡大を進めてまいります。

■「油そば総本店」リニューアル予定

2026年5月より、以下のスケジュールで「壱角家」との複合型ハイブリッド店舗をリニューアルオープン予定です。

5月8日（金） ：壱角家 有楽町店

5月11日（月）：壱角家 品川港南口店

5月14日（木）：壱角家 大宮南銀座通店

5月16日（土）：壱角家 浅草店／壱角家 門前仲町店

5月18日（月）：壱角家 新宿歌舞伎町一番街店

5月19日（火）：壱角家 五反田店／壱角家 津田沼店

5月21日（木）：壱角家 池袋西口店／壱角家 千葉駅前店

5月22日（金）：壱角家 新宿歌舞伎町店／壱角家 新宿西口店／品川家 三田店／壱角家 西船橋店

5月23日（土）：壱角家 新宿東南口店／壱角家 芝公園店

5月29日（金）：壱角家 王子店

※各店舗のオープン日は予定です。準備状況等により変更となる場合があります。

■「油そば総本店」の人気商品について

・油そば

研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そば。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

価格：810円(税込890円)～

・韓国のり温玉油そば

ありそうでなかった新トッピング。韓国のりの甘味や塩味、温泉卵が合わさり、マイルドな口当たりでありながら箸が進むこと間違いなし。

価格：919円(税込1,010円)～

■トッピング・調味料について

豊富なトッピングと調味料で自分好みの美味しさを楽しめる点も特長である油そば。リニューアルオープンにあわせて新たに「辛味ダレ」「温泉たまご」「フライドオニオン」「韓国のり」「メンマ」「パルメザンチーズ」「明太子」「ネギ」「コマチャ」「ネギ塩」といったトッピングに加え、「ケイジャン」「カレー粉」「魚粉」「青さのり」4つの調味料が加わります。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、豊富なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※2026年2月末現在

店舗数 211店舗(内 FC34店舗) ※2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/