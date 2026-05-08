『バイオハザード レクイエム』にエクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」を追加！

株式会社カプコン

グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディと共に、死を打ち倒す爽快感。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、彼らを中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かすー。

本年2月に発売された『バイオハザード レクイエム』は、震える恐怖と爽快なアクションのコントラストが生みだすカタルシスと、シリーズの原点である”ラクーン事件“の真相へ迫る物語で贈る極上のサバイバルホラー。世界中のゲームファンに楽しまれている1作です。そして本日、PlayStation(R)５、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch(TM)2 、Epic Games Storeの各機種版『バイオハザード レクイエム』へ向けてアップデートを行いました。ゲームを快適にプレイいただくための問題修正に加えて、新たなプレイコンテンツ「LEON MUST DIE FOREVER」が追加されています。ハイテンポなアクションを味わうエクストラゲームをどうぞ、お楽しみください。

映像公開！『BIOHAZARD requiem』 LEON MUST DIE FOREVER

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QpWjQmrSxtw ]

https://youtu.be/QpWjQmrSxtw



アップデート概要

【PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store/Nintendo Switch 2 】

・エクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」を追加しました。メインストーリーを通常クリア後に開放されます。

・特定の条件下で進行不能になる問題を修正しました。

【Steam/Epic Games Store】

・ゲームを快適にプレイいただけるよう、いくつかの問題を修正しました。

・DualSense(R) ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガー/コントローラー振動/モーションセンサー機能を追加しました。



■レオンが死に続ける!? エクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」を本日追加！

「LEON MUST DIE FOREVER」は、レオンの爽快感あふれる戦闘がたっぷり楽しめるエクストラゲーム。本コンテンツ専用のレオンの「チート能力」を解放しながら、制限時間内に幾つものステージを踏破し、最後に待ち受けるボスの排除を目指す。複数の難易度が用意されており、クリアする事でさらなる高難易度への挑戦が開放されていきます。本編とは異なる、ハイテンポなアクションが楽しめるサバイバル、やり込み要素満載なコンテンツをどうぞ、お楽しみください。なお、本コンテンツはメインストーリーを通常クリア後に開放されます。

「LEON MUST DIE FOREVER」ではハイテンポなアクションが存分に味わえる敵を倒していくことでレオンの「チート能力」解放に必要なエキスが溜まる強化された敵も登場。赤色、青色に発光する敵には要注意！金色の蜘蛛を倒せば時間追加も！

レオンに新たなコスチュームも？ウルフモードターボGTクルーザーボーイ暗黒面

■グレースとレオンのamiiboが登場！ 7月30日（木）発売予定

「バイオハザード」シリーズ初となるamiibo(TM)が登場！ グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディのamiiboが7月30日（木）発売予定です。Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』のゲーム中で読み込ませると、amiiboでしか入手できない武器スキンが使用可能に！

商品名：

amiibo グレース・アッシュクロフト 【バイオハザード レクイエム】（バイオハザードシリーズ）

amiibo レオン・S・ケネディ 【バイオハザード レクイエム】（バイオハザードシリーズ）

発売予定日：2026年7月30日（木）

希望小売価格：各3,080円（税込）

■Amazonで好評展開中のカプコン公式アパレルに『LEON MUST DIE FOREVER』デザインが登場！

Amazonで好評展開中のカプコン公式アパレルに『LEON MUST DIE FOREVER』デザインが新たに追加されました！ アイテムはＴシャツ、長袖Ｔシャツ、トレーナー、パーカーの4種をラインナップ。お好きなカラー、サイズ、そして前面プリントと背面プリントをお選びいただけます。今すぐチェック！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

カプコン公式アパレル特設サイト https://www.e-capcom.com/sp/apparel/amazon/jp/(https://www.e-capcom.com/sp/apparel/amazon/jp/)

【商品情報】

バイオハザード レクイエム LEON MUST DIE FOREVER -FP（前面プリント）

バイオハザード レクイエム LEON MUST DIE FOREVER -BP（背面プリント）

・Tシャツ：価格：各3,300円(税込)

・長袖Tシャツ：価格：各3,850円(税込)

・トレーナー：価格：各5,500円(税込)

・パーカー： 価格：各6,050円(税込)

■好評発売中！ 『バイオハザード レクイエム』

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中（（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

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