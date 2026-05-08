Pylontech、BloombergNEFのティア1エネルギー貯蔵メーカーに認定

上海、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 世界有数のエネルギー貯蔵システムプロバイダーであるPylontech（688063.SH）は、2026年第2四半期のBloombergNEF（BNEF）ティア1エネルギー貯蔵メーカーに認定され、同社のバンカビリティ、実証済みのプロジェクト実行能力、世界のエネルギー貯蔵市場における確立された地位が浮き彫りとなりました。





BNEFのティア1リストは、エネルギー貯蔵企業に対する業界で最も厳格な評価基準のひとつとみなされています。この評価では、技術力、製品の信頼性、大規模プロジェクトの実績、財務的信頼性などの要素が考慮されます。Pylontechのティア1リスト入りは、同社の世界的なプロジェクト・ポートフォリオの拡大と、幅広い用途と市場に信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションを提供するという長年のコミットメントを反映したものです。Pylontechがこのほど納入したユーティリティ・スケールのプロジェクトには、中国の寧夏回族自治区銀川市の200MW/400MWhエネルギー貯蔵プロジェクトやJiangsu Huadian Yizheng 120MW/240MWhエネルギー貯蔵発電所などがあります。



Pylontech’s 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China





Pylontech’s 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China



「BNEFのティア1認定は、Pylontechの技術、製品の品質、長期的な信頼性に対する市場の信頼を反映したものです」と、Pylontechの広報担当者は述べています。「この認定により、Pylontechは、世界中のユーティリティ・スケールおよび商業用エネルギー貯蔵プロジェクトの信頼できるパートナーとしての地位をさらに強化することになります」

エネルギー貯蔵の革新において10年以上の専門知識を持つPylontechは、バッテリーセル、モジュール、バッテリー管理システム（BMS）、システム統合にまたがる垂直統合プラットフォームを確立しています。同社は、よりクリーンかつレジリエントで、持続可能なエネルギーの未来への移行を支援しながら、世界的なプレゼンスを拡大し続けています。

Pylontechについて

2009年に設立されたPylontech（688063.SH）は、エネルギー貯蔵システムの専業プロバイダーです。2020年にSTAR市場に上場し、エネルギー貯蔵を中核事業とする中国初の上場企業となりました。電気化学、パワー・エレクトロニクス、およびシステム・インテグレーションの広範な専門知識を持つPylontechは、信頼性の高いエネルギー貯蔵製品とソリューションを世界市場に提供し、業界のリーダーとしての地位を確立しています。同社の製品は、住宅用、商業・産業（C&I）用、系統側貯蔵、通信基地局およびデータセンター用エネルギー貯蔵、小型電気自動車、バッテリー交換システムなど、さまざまなシナリオで広く使用されています。ウェブサイト： https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

（日本語リリース：クライアント提供）

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