「責任の空白」を埋め、判断を証跡に変える新プロトコル「VOICE Ado」一般提供開始

ジャパンリアルター株式会社

本日、VOICE PROTOCOL（企画運営：ジャパンリアルター株式会社 本社：東京都新宿区新宿1-32-4 NSビル3階、代表取締役：堤 誠之）は、広告トラフィックの構造を観測し、人間の判断を証跡として固定し、第三者が後から検証可能にする新しい意思決定インフラ「VOICE Ado（正式名称：VOICE AD OPTIMEZE）」の一般提供を開始いたします。

これは単なる広告分析ツールではありません。AIと人間が混在する時代において、「誰が・どのような構造を見て・どのような判断を行い・その判断が後から検証可能か」を固定するための、新しい責任インフラです。

VOICE Ado は、行動の“構造”だけを可視化。ヒートマップ。

【AI時代に必要なのは、“より強いAI”ではない】

現在、企業はAIによって大量の判断を高速化できるようになりました。広告運用。顧客対応。審査。モデレーション。レポート生成。

しかしその一方で、「なぜその判断が行われたのか」「誰が最終責任を持ったのか」「後から第三者が検証できるのか」を説明できないまま、重要な業務判断が増殖しています。現在、多くの企業では「AIが出した推奨を誰が承認したのか」「なぜその顧客を除外したのか」「なぜその広告を停止したのか」を、数週間後には誰も説明できなくなっています。

AIは、意思決定コストを下げました。しかし同時に、責任コストを爆発的に上昇させたのです。

VOICE Adoは、この「責任の空白」を埋めるためのインフラです。AIと人間の判断境界を固定し、後から検証可能にするための、新しい責任プロトコル。それが、VOICEです。

・VOICE Adoとは何か

VOICE Adoは、広告トラフィックの「構造」を観測し、その判断過程を第三者検証可能な証跡へ変換する、意思決定インフラです。

Adoは、人を追跡しません。見るのは「行動の偏り」「行動の集中」「構造の繰り返し」だけです。例えば、短時間に集中するCV、異常に似た導線、極端に偏った滞在時間、同一パターンの繰り返しなど、「構造的に偏った動き」を観測します。

重要なのは、Adoはそれを「不正」と断定しないことです。Adoが行うのは、「この構造が観測された」という事実の固定だけです。

・責任は、モデルには帰属できない

現在の生成AIには、説明責任主体としての法的人格が存在しません。そのため、AI単独による自動判定は、企業にとって重大な監査・訴訟リスクとなり得ます。AI単独による自動判定は、誤検知そのものよりも、「後から説明できないこと」が最大のリスクです。

VOICE Adoにおいて、AIは「判定」しません。AIが行うのは、観測構造の比較、要約、説明、傾向整理という、参考情報の生成までです。

最終判断は、必ず人間（Human Review）が引き受けます。そして、「人間が、いつ、どの構造を見て、どのように判断したか」という事実そのものを、改ざん不能な証跡として固定（Freeze）します。

・本当に怖いのはAIではない。運用事故である。

エンタープライズ環境において最も危険なのは、AIそのものではありません。本当に怖いのは、Webhook重複、非同期順序逆転、マルチテナント境界崩壊、キャッシュ残骸、期限切れ証跡、SDK障害によるCV停止といった「運用事故」です。

VOICE Adoは、分析ロジック以上に、これら境界条件の固定化へ膨大な設計コストを投入しています。我々は、「人間は必ずミスをする」という前提で、運用事故を構造的に封じ込めています。

管理画面で確認

AIなどによる視覚化

必ず人間の介入

責任の所在の明確化

第三者検証可能

改ざん検知可能

PIIを持たない

個人情報は取得しない

・顧客サイトを止めない「非破壊SDK」

マーケティングツール導入時、企業の情シス部門が最も恐れるのは、「外部スクリプトが、本番サイトの購入や申込を止めること」です。VOICE AdoのSDKは、顧客サイトへの非干渉を最優先に設計されています。

* 完全非同期・非ブロック設計： SDKは、メインスレッドやCV処理をブロックしません。

* 2秒タイムアウト： Ado側障害時でも、観測処理は自発的に破棄され、サイト処理は継続します。

* Kill Switch： 必要時は即時停止可能です。

* DNT（Do Not Track）対応： ブラウザのオプトアウト信号を尊重します。

* CSP適合： 金融・大企業の厳格なCSP環境でも動作可能な設計です。

VOICE Adoは、「顧客サイトの処理系」ではありません。非同期の観測・判断補助レイヤーです。

・PIIを持たない

情報漏洩リスクを最も減らす方法は、「最初から持たないこと」です。

VOICE Adoは、以下を取得対象に含めません。

* 氏名、メールアドレス、電話番号、住所

* フォーム入力値

* URL query

* ブラウザフィンガープリント

Adoは、個人ではなく、「行動構造」だけを扱います。さらに、TTLによる自動削除、テナント分離、公開Verifyでの内部ID遮断、raw event非公開を標準実装しています。

・観測は無料。責任の固定からが契約領域。

Adoは、単なる分析ツールではありません。我々は、「説明可能な判断状態」に対して価値を提供します。

* FREE（観測領域）： 構造観測、ヒートマップ、クラスタ可視化、AI要約（制限付き）。ここは無料です。まず、「何が起きているか」を知る。それが第一段階です。

* PAID（責任領域）： Human Review、Freeze、Verify URL、Evidence Package、第三者検証。企業の意思決定を固定し、後から説明可能にする。そこが契約領域です。

我々は、「分析結果」ではなく、“説明責任を持つ判断状態”に対して課金しています。

・Verify URLとは何か

Verify URLとは、「なぜその判断が行われたのか」を、後から説明するための共有リンクです。そこには、観測された構造、Human Review結果、Freeze時刻、検証用ハッシュ、Evidence Packageが含まれます。

重要なのは、“結論”ではありません。“判断過程”そのものが、検証可能であることです。

・Adoの4フェーズ

* Phase 1 - OBSERVED： 構造観測。異常な偏りを可視化。

* Phase 2 - AI REVIEW： AIが構造を説明・要約。ただし断定はしません。

* Phase 3 - HUMAN REVIEW： 人間が判断を引き受ける。

* Phase 4 - FREEZE & VERIFY： 判断を固定し、第三者検証可能な証跡へ変換。

・Adoは、VOICEプロトコルの最初の実装である

我々が作っているのは、一過性のアドテクツールではありません。人間とAIが関与した判断を、観測し、固定し、後から検証可能にするための共通プロトコルです。

広告だけではありません。金融では融資判断。HRでは採用判断。法務ではレビュー判断。不動産では契約・審査判断。すでにあらゆる業界で、「AIと人間が混在した意思決定」が始まっています。

VOICEプロトコルは、その責任境界を固定するための基盤です。Adoは、その最初の実装領域に過ぎません。

意思決定を、暗闇の中に残さない。

AI時代に必要なのは、“より強いAI”ではない。

必要なのは、「誰が、どのように判断したか」を、後から説明できる社会基盤である。

VOICE Adoは、その最初のプロトコル実装です。

・タグ1行で、本日からあなたのサイトの「異常」を可視化します。

VOICE Adoは、システムの堅牢性や思想こそエンタープライズ水準ですが、導入のハードルは「ゼロ」です。クレジットカードの登録や、情シス部門による複雑な初期設定は不要です。

GTM（Googleタグマネージャー）等で「たった1行のタグ」を設置するだけで、本日から以下の機能を【無料】でご利用いただけます。

ヒートマップ機能： サイト内のどこに異常な動きが集中しているかを視覚化

クラスタリング分析： 似たような異常行動をとるトラフィック群の自動抽出

AI REVIEW（要約）： 抽出されたクラスタの構造をAIがわかりやすく解説（無料制限あり）

「自社の広告費に、見えない無駄が潜んでいないか？」 まずは無料で観測し、あなた自身の目で“真実”を確かめてください。統計として出力、証跡として固定（Freeze）するまでは、一切の費用はかかりません。

■ 本件に関する詳細・無料観測の開始はこちら

公式サイト：https://voiceprotocol.app/hp/contact

■ 会社概要

会社名：ジャパンリアルター株式会社

所在地：東京都新宿区新宿1-32-4 NSビル3階

代表者：堤 誠之

設立：2019年10月

事業内容：意思決定インフラ「VOICEプロトコル」および関連アプリケーションの開発・提供・不動産業各種

URL：https://voiceprotocol.app/hp

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

ジャパンリアルター株式会社 広報担当

Email：info@voiceprotocol.app