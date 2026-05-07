ヨツバ印刷の法人向けオリジナルドリンクグッズ制作サービスがさらに充実！マグカップ・タンブラー・水筒が1個から作成可能！（2026/05/07）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、さまざまなオリジナルグッズのプリントサービスを展開しています。この度、法人向け需要にも対応した「オリジナルマグカップ・タンブラー・水筒・ドリンクグッズ制作サービス」のBtoB向けコンテンツページを公開しました。

オリジナルドリンクグッズは、企業ノベルティ・販促キャンペーン・ライブ物販・カフェグッズ・学校記念品など、幅広いシーンで活用されている人気アイテムです。実際に毎日使えるアイテムだからこそ、ブランドロゴやキャラクターデザインを自然にアピールでき、長く使われる販促グッズとして高い人気を集めています。

ヨツバ印刷では、マグカップ・タンブラー・ステンレスボトル・グラス・クリアボトルなど、多彩なラインナップを1個から制作可能。フルカラー印刷・360度全面印刷にも対応し、写真・イラスト・ロゴなども高品質に再現できます。

さらに、法人案件にも対応しており、大口注文・短納期案件・複数拠点への分納など、BtoBならではの運用にも柔軟に対応。企業ノベルティやイベント配布グッズ、ライブ物販など幅広い用途におすすめです。

人気商品の「スリムクリアボトル」は、360度フルカラー印刷対応で、透明感のある見た目と実用性を兼ね備えた人気商品。企業ロゴ入りノベルティや推し活グッズ、物販アイテムとしても注目されています。

この機会にぜひ、ヨツバ印刷のオリジナルドリンクグッズ制作サービスをご利用ください！

▽オリジナルマグカップ・タンブラー・水筒制作ならヨツバ印刷｜1個から法人向けオリジナルプリント対応

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_drinkgoods/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【サービスの特徴】

◆ 1個から小ロット～大ロットまで対応可能！

テスト制作・サンプル作成・小規模イベントから、大量配布用ノベルティまで柔軟に対応。法人案件・継続案件にもおすすめです。

◆ フルカラー・360度全面印刷対応！

ロゴ・写真・イラスト・キャラクターデザインなども高品質にプリント可能。視認性の高いオリジナルグッズを制作できます。

◆ マグカップ・タンブラー・水筒など豊富なラインナップ！

陶器マグ・ステンレスタンブラー・クリアボトル・サーモボトル・グラス類まで、多彩な商品から選べます。

◆ 企業ノベルティ・ライブ物販・カフェグッズに最適！

実用性が高く長く使われるため、販促効果が持続しやすい人気アイテムとして活用されています。

◆ 短納期・法人案件・分納対応も可能！

展示会・ライブ・イベントなど、納期が決まっている案件にも柔軟に対応。複数拠点納品や分納もご相談いただけます。

◆ 人気のスリムクリアボトルも対応！

360度全面印刷対応のスリムクリアボトルは、透明感のあるデザインと実用性が人気。推し活グッズ・物販・企業配布用にもおすすめです。

▽オリジナルマグカップ・タンブラー・水筒制作ならヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_drinkgoods/

この新サービスを利用して、ぜひオリジナルドリンクグッズ制作をご体験ください！

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225