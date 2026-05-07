-輝く素肌を、迎えにいく。- 肌の土台づくりを整える業務用美顔機「CIELESTY（シェレスティー）」5月7日発売

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、本質的なエイジングケアを追求し、「効果実感」と「使いやすさ」を両立した業務用美顔機「CIELESTY（シェレスティー）」を発売します。

近年のエステティック市場では、本質的なケアへの関心が高まる中、即時的な変化に加え、肌を土台から整え、継続的に変化が実感できる施術が求められています。

このような背景のもと、肌へのアプローチを表層にとどめず、土台から整える施術を目的に、業務用美顔機「CIELESTY（シェレスティー）」を開発しました。

古い角質を取り除き、肌表面をなめらかに整えるダイヤモンドピーリングや、心地よい電気体感の中周波干渉波で効率的にお顔のエクササイズを促すミオリフターX（クロス）などの機能を搭載することで、フェイシャルケア全体の工程を合理的かつ効果的に構成できる設計としています。

シンプルな操作性を実現することで、施術の再現性を高め、メニュー価値およびお客様満足度の向上に貢献します。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、継続的な肌づくりを支える施術提案を通じて、サロンのメニュー価値向上に取り組んでまいります。

■特長

1．新美顔機能による高い肌実感

ダイヤモンドピーリングにより肌表面をなめらかに整え、後工程の施術効果を引き出す土台を構築。ミオリフターXの中周波干渉波は、不快感を抑えながら、広い範囲へ効率的にアプローチし、スッキリと引き締まった印象へ。

2．施術メニュー価値の向上

皮脂吸引やドレナージュ、毛穴洗浄など幅広いケアが可能。これ一台で充実したエイジングケアメニューの提供を叶え、他店との差別化を実現します。また、化粧品との併用により施術の相乗効果を高め、顧客満足度とサロン価値の向上に貢献します。

3．安心・安全で扱いやすい設計

液晶パネルとデジタル制御により視認性と操作性が向上。出力設定の平準化やメンテナンス管理をサポートし、教育の負担軽減と安定した施術運用をサポートします。

4．サロン現場を考慮した施術性

機能の切り替えやレベル調整がスムーズに行える設計で、流れるような施術オペレーションを実現。施術効率と仕上がりの両立を可能に。日常のサロンワークに無理なく組み込めます。

■製品概要・価格

ニーズに合わせて選べる3つの機種バリエーション

店舗の特性、顧客層、提供したいメニューなどに合わせて選べるよう、搭載機能が異なる3つの機種をラインナップしています。

＜ミオリフターX指定化粧品＞

ハイドラディアン スキン

［HYDRADIANCE SKIN］

\21,000（30包入）

※表示価格は税抜きです。

■発売日

2026年5月7日（木）～

※全国のタカラベルモントショールームにて順次展示を開始。

■WEBページ

CIELESTY：https://www.tb-net.jp/product/menu/cielesty.html

＜会社概要＞

商号：タカラベルモント株式会社

代表者：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業：1921年10月5日

資本金：3億円

従業員数：1,629名（2025.03.31現在）

事業内容：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan(https://www.instagram.com/takarabelmont_japan/)

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

お問い合わせ先・・・タカラベルモント お客様センター 0120-596-348