【TAC公務員】5/11（月）裁判所一般職（大卒）本試験講評会YouTubeライブで配信します！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験の東京都職員採用試験・特別区職員採用試験の受験生へ向けて「裁判所一般職（大卒）本試験講評会」をYouTubeライブで配信します。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02



2026年5月9日（土）に実施される裁判所一般職（大卒）第1次試験の終了後、5月11日（月）15:00より「本試験講評会（YouTubeライブ配信）」を開催いたします。

本講評会では、TAC講師陣が本試験のデータリサーチ暫定値および解答速報をもとに、第1次試験の内容をいち早く振り返り・分析いたします。各分野の担当講師による詳細な解説をお届けします。

また、ライブ配信中はチャット機能を通じてリアルタイムでのご質問も可能です。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

裁判所一般職（大卒）本試験講評会

開催日 2026年5月11日(月)

開催時間 15:00～16:30

登壇者 富田講師／関内講師／三ノ輪講師／矢作講師



◆本試験講評会：参加特典

講評会当日にデータリサーチをご登録いただいた方へ、択一試験の正答番号速報を公開！（講評会後、17：00頃を予定）

※データリサーチにて、解答番号入力をしていただいた方にご案内いたします。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02

合格の可能性がわかる！択一試験順位判定＆問題ごとの正答率のフィードバックを行う「本試験データリサーチ」を実施！≪参加無料≫

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

本試験予想ボーダーラインがわかる！正答番号、模範解答を知ることができる！

無料Web採点サービス「本試験データリサーチ」は、Web上でご自身の解答を入力（選択）いただくと、全国の受験者からのデータ集計・分析した試験別の平均点・順位、問題別の正解率等が確認できるTAC独自のシステムです。パソコン・スマートフォンを利用して、無料でご参加いただけます。

多くの受験生が参加するTACの本試験データリサーチによるデータ分析に、ぜひ積極的にご参加ください。TAC以外の受験生の方もご参加いただけます。また、ご登録いただいたくと、公務員試験「裁判所一般職（大卒）」論文試験のTAC模範解答がご覧いただけます。

＜対象試験種・実施スケジュール＞

裁判所一般職（大卒）

解答入力期間：5/9（土）16:00～5/25（月）12：00まで

結果閲覧開始：正答発表日の翌日

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html